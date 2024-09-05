VW krizi büyüyor

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OTOMOTİV sektörü, Alman sanayinin en itici gücünü oluşturuyor. Almanya’daki ekonomik refah ve ekonomik büyümede önemli bir katkısı olan Alman otomotiv sektörünün önde gelen markalarının son bir yılda faaliyet kârında ciddi düşüş yaşandı. VW, BMW ve Mercedes-Benz’in, 2024’ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla faaliyet kârı 31.6 milyar Euro’dan 25.9 milyar Euro’ya düştü. Volkswagen grubunun ana markası olan VW’nin yılın ilk yarısındaki kârı ise 1.6 milyardan 970 milyon Euro’ya geriledi. VW’nin kâr marjı da yüzde 2.3 oldu. Tüm bu gelişmelerden sonra VW’de fabrika kapatmalarının gündeme gelmesi, otomotiv endüstrisinin geleceğiyle ilgili endişeleri de tetikledi. Almanya’nın en büyük otomobil üreticisinin yaşadığı bu kriz, sadece kendisini değil, tüm Alman sanayisini de etkiliyor. Durumun ciddiyetiyle ilgili bir haber yayımlayan Bild gazetesi, sendikacıların ve uzmanların görüşlerine yer verdi.

IG Metall Bölge Müdürü Thorsten Gröger, VW Sendika Başkanı Daniela Cavallo

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‘SOKAK LAMBALARINI KAPATTILAR’Şirket yönetimiyle sendikalı işçileri arasında yapılan toplantı sonrası açıklama yapan VW Sendika Başkanı Daniela Cavallo , krizin yalnızca Volkswagen’in 120 bin çalışanını ilgilendirmediğine dikkati çekerek, “Bu mesele sadece VW’yi değil, Aşağı Saksonya’yı ve Almanya’yı ilgilendiriyor” dedi. Cavallo, daha önceki krizlerde Volkswagen fabrikalarının bulunduğu şehirlerin vergi gelirlerinde ciddi düşüşler yaşadığını hatırlatırken, “Bu şehirler o kadar büyük gelir kayıpları yaşadı ki, geceleri sokak aydınlatmalarını bile kapatmak zorunda kaldılar” dedi.

ALMANYA’NIN CAN DAMARI

Ekonomi uzmanları da Cavallo’nun açıklamalarını teyit eder yönde görüş belirtti. Bild’e açıklamada bulunan ING Bankası Başekonomisti Carsten Brzeski, Almanya’daki otomotiv sektörünün hâlâ en önemli sektör olduğunu ve Volkswagen’in bu alanda lider konumda olduğunu söyledi. “VW sallandığında her şey sallanır” diyen Brzeski, Volkswagen’in Alman ekonomisi için Yunanistan’la yapılan tüm dış ticaretten daha önemli olduğunu belirtti. 2023 yılı sonunda Almanya’da sosyal güvenlik kapsamında çalışanların yüzde 1’inin VW için çalıştığı belirtildi.

CDU Orta Ölçekli İşletmeler Birliği Başkanı Gitta Connemann, VW’deki krizin sorumluluğunun bir kısmını, iktidardaki üçlü koalisyon hükümetinin politikalarına bağladı. Connemann, “VW öksürürse, Almanya grip olur. Otomotiv sektörü milyonlarca işin bağlı olduğu bir kilit sektör. Ancak ‘trafik lambası hükümeti’ bunu izlemekle yetiniyor ve iç tartışmalara dalıyor” dedi.

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AŞAĞI SAKSONYA’DA OLMAZOtomotiv sektörü uzmanlarından Ferdinand Dudenhoffer ise Volkswagen’in Almanya’da bazı fabrikalarını kapatacağını ancak bu kapanışların Aşağı Saksonya’da olmayacağını belirtti. Dudenhoffer, “Aşağı Saksonya hükümeti ve yüzde 20 hisseye sahip olan IG Metall sendikası, Wolfsburg çevresinde önemli değişiklikler olmaması için çaba gösterecektir” dedi. Bu nedenle, VW’nin ana bölgesi dışındaki Kassel veya Zwickau gibi fabrikaların daha fazla risk altında olduğuna dikkati çekti. Dudenhoffer, Volkswagen’in Avrupa’daki olumsuz satış beklentilerinin bir kısmının şirketin kendi hatalarından kaynaklandığını söyledi. VW’nin model yelpazesinin eskidiğini ve yazılım sorunlarının hâlâ çözülmediğini belirtti. Pazarın ise Volkswagen yönetiminin beklediği kadar kötü gitmediğini, diğer Alman otomobil üreticilerinin çok daha iyi bir konumda olduğunu vurguladı.Cavallo da benzer yönde açıklama yaparak, Volkswagen’deki krizin sorumlusunun çalışanlar değil, şirket yönetimi olduğunu söyledi. Cavallo, “Volkswagen’in sorunu, yönetim kurulunun işini yapmıyor olmasıdır” dedi. Bunun bedelinin çalışanlara ödetilmemesi gerektiğini vurgulayan Cavallo, yönetim kuruluna VW’nin üretim tesisleri için sorumluluğunu yerine getirmesi çağrısında bulundu. Yönetim kurulunun tasarruf planlarını ise ‘acizlik belgesi’ ve ‘iflas ilanı’ olarak nitelendirdi.FEDERAL HÜKÜMET DEVREDEVW’deki krizin patlak vermesinden sonra Başbakan Olaf Scholz ve Çalışma Bakanı Hubertus Heil’den açıklamalar geldi. Scholz, Volkswagen yönetimi, sendika başkanı ve denetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Açıklama yapan hükümet sözcüsü, Scholz’un, VW’nin otomotiv endüstrisinin en büyük şirketlerinden biri olarak taşıdığı önemin farkında olduğunu belirtti. Tüm sektörün karşı karşıya olduğu dönüşüm sürecinin zorluklarının bilincinde olduklarını, Başbakan Scholz’un bu süreci yakından takip edeceğini söyledi. Ancak sorunları çözmenin şirketin kendi sorumluluğunda olduğunu, federal hükümetin bu konuda müdahale etmeyeceğini vurguladı.Berlin’de açıklama yapan Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil ise Volkswagen’in tüm üretim tesislerinin güvence altına alınması ve zorunlu işten çıkarmaların önlenmesi gerektiğini söyledi. Şu anda işçi ve sosyal ortaklar arasında iş birliği zamanı olduğunu belirten Heil, “Şirket de sorumluluk almalı. Biz bu süreci sadece değerlendirmekle kalmayacağız, gerekirse destek de vereceğiz” dedi.

KAÇ KİŞİ ÇIKARILACAK?

Volkswagen, kaç kişinin işten çıkarılacağı konusunda henüz net bir açıklama yapmadı. Şirket, şu ana kadar sendika ile üzerinde anlaşılan erken emeklilik, tazminatlar ve boşalan pozisyonların doldurulmaması gibi önlemlerin artık yeterli olmadığını belirtti. 2026 yılına kadar yönetim bölümündeki personel maliyetlerinin yüzde 20 azaltılması planlanıyor, ancak bunun kaç iş pozisyonunun kaybına yol açacağı hâlâ belirsiz. VW, “Rakamlar önemli, kişiler değil” diyerek kesin sayı vermekten kaçındı. VW eski CEO’su Herbert Diess, üç yıl önce sadece ana markada 30 bin kişinin işini kaybedilebileceğini öne sürmüş ve bu açıklaması büyük tepki çekmişti. Şimdi ise şirket içinde yaklaşık 20 bin iş pozisyonunun tehlikede olduğu iddia ediliyor. VW’nin Almanya’da 120 bin çalışanı bulunuyor ve bu çalışanların yarısından fazlası Wolfsburg’da görev yapıyor.