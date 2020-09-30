VW dizel skandalı davası başladı

AUDI eski CEO’su Rupert Stadler ve üç mühendisin yargılanmasına korona şartları nedeniyle Münih Stadelheim cezaevindeki büyük bir salonda başlandı. Emisyon skandalında delilleri karartma şüphesiyle aylarca cezaevinde yatan Stadler mahkemeye gri bir Mercedes marka otomobille geldi. Stadler ve üç mühendis hakkında savcılık 90 sayfalık bir iddianame hazırladı.

28 MİLYONLUK SATIŞTAN SORUMLU

Çok uzun sürmesi beklenen yargı süreciyle ilgili mahkeme, 2022 yılı sonuna kadar duruşma planladı. Savcılık iddianamesine göre, Stadler en geç 2015’te ABD’de ortaya çıkarılan emisyon skandalıyla Audi motorlarının zehirli karbondioksit salınımından bilgisi olmakla ve buna rağmen Audi satışını durdurmayıp devam etmekle suçlanıyor. Savcılık Stadler’i toplam değeri 28 milyon euro olan 120 bin manipule aracın satışından sorumlu tutuyor.

GAZETECİLER TEPKİLİ

Motor geliştirme bölüm başkanı Wolfgang Hatz, mühendisler Giovanni P. ve Henning L. ise 2009 yılından itibaren satışa çıkarılan dizel motorlarda karbondioksit salınımını manipule etmekle suçlanıyor. Duruşmayı izlemeleri için sadece 10 basın mensubuna izin verilmesine Alman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Frank Überall tepki gösterdi. Überall, dava sanki küçük bir hırsızlık vakasıymış gibi çok az sayıda gazeteciye izin verilmesini eleştirdi.

İŞTEN ÇIKARMALARI SAVUNDU

VW’nin karbondioksit salınım değerlerini düşük göstermek amacıyla 11 milyon dizel motorlu aracın yazılımını manipule ettiği belirlenmişti. Dizel skandalı VW’ye tazminat, yeniden donanım ve ceza olarak şimdiye kadar 32 milyar Euro’ya mal oldu. VW CEO’su Herbert Diess ise online yapılan hissedarlar toplantısında MAN şirketinde işten çıkarmaları savundu. Diess, MAN’deki ekonomik temelin korona krizinden önce de yeterli olmadığını işten çıkarmalara gerekçe gösterdi ve 9 bin 500 çalışanının işine son vererek, şirketin rekabet gücünü korumak istediklerini kaydetti. VW çıkardığı işçiler yüzünden sert eleştirilere hedef oldu.