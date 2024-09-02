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VW çalışanlarında ‘çıkış’ paniği

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#AVRUPADAN HABER#VW#Oliver Blume
VW çalışanlarında ‘çıkış’ paniği
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 17:26

Almanya’nın önde gelen otomotiv devlerinden Volkswagen’in (VW) tasarruf nedeniyle ‘2029 yılına kadar kimseye çıkış vermeme garantisini’ iptal etme planları çalışanlarını tedirgin etti.

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ÜLKE genelindeki işletmelerinde 110 binin üzerine kişi çalıştıran VW’nin, 2026 yılına kadar 5 milyar Euro tasarruf yapmayı ve çalışanlarının bazılarına çıkış verip bazı birimleri de kapatmayı planladığı açıklandı. Çok sayıda Türkiye kökenlinin de çalıştığı Volkswagen ve Porsche İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume’un acil olarak işletme menajerleriyle yaptığı toplantıda bu konuyla ilgili bilgi verdiği ve daha önceki dönemlerde uzlaşmaya varılan ‘2029 yılına kadar kimseye çıkış verilmemesi’ garantisini içeren sözleşmenin iptal edilmesinin düşünüldüğü belirtildi.

GREVE HAZIRLIK VAR
İşyeri İşçi Temsilciliği’nin bu yöndeki planlara tepki olarak uyarı grevi için harekete geçtiği açıklandı. Sendikanın da İşyeri İşçi Temsilciliği’nin de 1994 yılından beri geçerli olan iş garantisinin iptaline kesinlikle izin vermeyeceği vurgulandı. Öte yandan Volkswagen işletmelerinde yüzde 20.2 hisse sahibi olan Aşağı Saksonya Eyalet Hükümeti’nin yönetimde iki bakan tarafından temsil edildiği ve onların da alınan kararları veto etme hakları bulunduğu belirtildi.

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#AVRUPADAN HABER#VW#Oliver Blume

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