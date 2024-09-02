VW çalışanlarında ‘çıkış’ paniği

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ÜLKE genelindeki işletmelerinde 110 binin üzerine kişi çalıştıran VW’nin, 2026 yılına kadar 5 milyar Euro tasarruf yapmayı ve çalışanlarının bazılarına çıkış verip bazı birimleri de kapatmayı planladığı açıklandı. Çok sayıda Türkiye kökenlinin de çalıştığı Volkswagen ve Porsche İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume’un acil olarak işletme menajerleriyle yaptığı toplantıda bu konuyla ilgili bilgi verdiği ve daha önceki dönemlerde uzlaşmaya varılan ‘2029 yılına kadar kimseye çıkış verilmemesi’ garantisini içeren sözleşmenin iptal edilmesinin düşünüldüğü belirtildi.

GREVE HAZIRLIK VAR

İşyeri İşçi Temsilciliği’nin bu yöndeki planlara tepki olarak uyarı grevi için harekete geçtiği açıklandı. Sendikanın da İşyeri İşçi Temsilciliği’nin de 1994 yılından beri geçerli olan iş garantisinin iptaline kesinlikle izin vermeyeceği vurgulandı. Öte yandan Volkswagen işletmelerinde yüzde 20.2 hisse sahibi olan Aşağı Saksonya Eyalet Hükümeti’nin yönetimde iki bakan tarafından temsil edildiği ve onların da alınan kararları veto etme hakları bulunduğu belirtildi.