‘Vücudumun yarısı yanıyor, diğer yarısı buz gibi’

“5 gündür evdeyim, virüs her gün farklı bir şekilde etkiliyor, bazen baş ağrısı oluyor, baş dönmesi ve öksürük ise sürekli var. Her dakikam farklı. Bazen vücudumun yarısı yanıyor, yarısı buz gibi oluyor. Zaman zaman öksürüğüm nefes almamı engelliyor. Herkes evde kalsın, güvende kalsın. Herkes bu işi ciddiye alsın. Hiç şakası yok.” Ercen’in yanı sıra Yeni Boğaziçi Kulübü Başkanı Erdoğan Baca ile eşinin de Covid-19 testleri pozitif çıktı. Çiftin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Mutasyona uğrayan ve hızla yayılan virüsün yeni türü yüzünden, başkent Londra ve ülkenin güneydoğusunda alınan önlemler çerçevesinde, Türk Toplumu Futbol Federasyonu Birinci Lig, İkinci Lig ve Veteranlar Ligi’ndeki karşılaşmaları durdurma kararı verdi. Başkan Ercen, önlerini göremedikleri için maçların ne zaman yeniden başlayacağını da bilemediklerini belirtti.



Yeni Boğaziçi Kulübü Başkanı Erdoğan Baca ile eşinin de testleri pozitif çıktı.

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Federasyon Onursal Başkanı Akın Uysal da yaptığı paylaşımda, “TTFF Başkanı Osman Ercen, Onursal Başkan Turgay Yamansef, Boğaziçi Başkanı Erdoğan Baca ve eşi, Veteranlar Ligi futbolcularından Salih Rıdvan’a ve henüz duyum almadığımız tüm arkadaşlara geçmiş olsun der ve acil şifalar dileriz. Ne olur Covid-19 tedbirlerini unutmayın. Eve kalın, maske takın, mesafeli iletişim kurun ve ellerinizi devamlı yıkayın. Hepinizin Noel ve yeni yılını kutlar, sağlıklı kalmanızı dilerim” ifadelerini kullandı.