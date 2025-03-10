Vox’a yolsuzluk soruşturması! Orban’la bağlantısı ne?

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Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, İspanya’da azınlık sol koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi’nin (PSOE) suç duyurusu üzerine harekete geçti. Savcılık, Vox Partisi’nin 2020 yılından bu yana sokaktaki vatandaşlardan yasa dışı yollardan finansman sağladığı iddialarına ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu. PSOE, Aralık 2024’teki suç duyurusunda Vox’un sokakta kurduğu tanıtım masalarında halktan aynı zamanda partiye yardım için yasa dışı yollardan para topladığını belirterek, 2020 yılından bu yana toplanan, isimsiz ve şeffaf olmadığı savunulan bu bağışların 5 milyon Euro’yu bulduğunu iddia etmişti.

PSOE, ayrıca ana hissedarı Macaristan’ın devlet fonu olan Macar bankası MBH Bank Nyrt tarafından verilen ve ‘Vox’un muhasebesinde saklamaya çalıştığını’ iddia ettiği 6.5 milyon Euro’luk kredinin içeriğinin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bağlantısının araştırılmasını istemişti.

Suç duyurusunda Vox’un ‘siyasi partilerin, hükümetler ve yabancı kamu kurum, kuruluş veya şirketleri ya da bunlarla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili şirketler tarafından finanse edilmesini yasaklayan finansman düzenlemelerini ihlal ettiği’ savunulmuştu.

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ÜÇÜNCÜ BÜYÜK PARTİ KONUMUNDA

İspanya’da sol koalisyon hükümeti, siyasi müzakerelerinde Vox dışında Meclis’teki tüm diğer siyasi partilerle görüşmeler yürütüyor. Başbakan ve PSOE lideri Pedro Sanchez, 9 Mart’ta partisinin Santiago de Compostela kentindeki mitinginde yaptığı konuşmada “Aşırı sağ ne kadar izole olursa, Avrupa o kadar güvenli olur. Biz aşırı sağın yalnızlığından değil Avrupa’nın güvenliğinden endişe duyuyoruz” ifadesini kullanmıştı. Vox, Meclis dağılımında sağ görüşlü Halk Partisi (137 milletvekili) ve PSOE’nin (120 milletvekili) ardından 33 milletvekiliyle üçüncü siyasi parti konumunda bulunuyor.