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Von der Leyen’in yerine Baerbock!

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#Annalena Baerbock#Ursula Von Der Leyen#AVRUPADAN HABERLER
Von der Leyen’in yerine Baerbock
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 10:50

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un, Ursula von der Leyen’in yerine Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı olacağı ileri sürüldü.

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6-9 Haziran tarihlerinde yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinden Avrupa Halk Partisi (EVP) güçlenerek çıksa bile von der Leyen’in kazanma şansının bulunmadığına dikkat çekilirken, yerine getirilecek olası isimlerin başında Yeşillerli Alman Bakan Baerbock’un geldiği belirtildi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un AB Komisyonu liderliğinde değişiklikten yana olduklarına ve İtalya’nın eski Başbakanı ve Avrupa Merkez Bankası eski Başkanı Mario Draghi’nin göreve getirilmesine destek verdikleri ileri sürüldü. Almanya’da SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan hükümetin ‘Koalisyon Protokolü’ne göre, Almanya’nın aday göstermesi halinde ilk söz hakkının Yeşiller’e verilmesinin yer aldığı hatırlatılırken, partinin Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’u önermesine kesin gözüyle bakıldığına dikkat çekildi.

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Von der Leyen’in yerine Baerbock

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#Annalena Baerbock#Ursula Von Der Leyen#AVRUPADAN HABERLER

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