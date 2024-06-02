Von der Leyen’in yerine Baerbock!

Haberin Devamı

6-9 Haziran tarihlerinde yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinden Avrupa Halk Partisi (EVP) güçlenerek çıksa bile von der Leyen’in kazanma şansının bulunmadığına dikkat çekilirken, yerine getirilecek olası isimlerin başında Yeşillerli Alman Bakan Baerbock’un geldiği belirtildi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un AB Komisyonu liderliğinde değişiklikten yana olduklarına ve İtalya’nın eski Başbakanı ve Avrupa Merkez Bankası eski Başkanı Mario Draghi’nin göreve getirilmesine destek verdikleri ileri sürüldü. Almanya’da SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan hükümetin ‘Koalisyon Protokolü’ne göre, Almanya’nın aday göstermesi halinde ilk söz hakkının Yeşiller’e verilmesinin yer aldığı hatırlatılırken, partinin Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’u önermesine kesin gözüyle bakıldığına dikkat çekildi.

Haberin Devamı