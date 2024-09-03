Volkswagen’in kararına sendikadan sert tepki

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VOLKSWAGEN’in denetim kurulunda çoğunluğa sahip olan işçi temsilcileri ve Aşağı Saksonya eyalet hükümeti de bu planlara karşı çıkıyor. Aşağı Saksonya Başbakanı Stephan Weil, fabrika kapatmadan önce diğer tüm maliyet azaltma seçeneklerinin değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Weil, “Alternatiflerin başarılı bir şekilde kullanılması durumunda fabrika kapanmaları gündeme gelmemeli” diye ekledi. VW İşçi Temsilcisi Başkanı Daniela Cavallo, otomobil üreticisinin son maliyet düşürme planlarını kesin bir dille reddetti. Daniela Cavallo, akşam saatlerinde Wolfsburg’daki fabrika kapılarının önünde yaptığı açıklamada planları “İstihdama, fabrika yerleşimlerine ve toplu iş sözleşmelerine saldırı” olarak nitelendirdi ve Volkswagen’in bu adımlarına karşı şiddetli bir direniş göstereceklerini söyledi. Daniela Cavallo, “Benimle birlikte VW’de fabrika kapanması olmayacak!” dedi.

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‘RÜZGÂR ARTIK ÇOK DAHA SERT ESİYOR’

Şirket Yönetim Kurulu’nun böylece “Kârlılık ve iş güvenliğinin eşit derecede önemli hedefler olduğu” anlaşmasını iptal ettiğini belirten Cavallo, “İş gücü şu anda çok huzursuz, kimse bu adımın atılmasını beklemiyordu” dedi. Volkswagen’in ana markası olan VW, yıllardır yüksek maliyetlerle mücadele ediyor ve kârlılık açısından Skoda, Seat ve Audi gibi diğer grup markalarının gerisinde kalıyor. 2023’te başlatılan tasarruf programı, 2026’ya kadar sonuçları 10 milyar Euro iyileştirmeyi hedefliyor. Ancak son dönemdeki satış performansı beklentilerin gerisinde kalınca, maliyetlerin daha da azaltılması gerektiği ortaya çıktı. Volkswagen Binek Araçlar CEO’su Thomas Schaefer, “Rüzgar artık çok daha sert esiyor” diyerek uzun vadeli başarı için ek önlemlerin kaçınılmaz olduğunu belirtti.





REKABET ARTTI, ALMANYA’NIN GÜCÜ DÜŞTÜ

Volkswagen CEO’su Oliver Blume de, otomotiv sektörünün ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu belirterek, rekabetin arttığını ve Almanya’nın rekabet gücünün azaldığını vurguladı. Blume, “Bu ortamda şirket olarak kararlı adımlar atmak zorundayız” dedi. Volkswagen yönetimi, markaların yeniden yapılandırılması gerektiğini ve hızlı önlemler alınmadığı takdirde bazı araç üretim ve parça fabrikalarının kapanmasının kaçınılmaz olabileceğini ifade etti.