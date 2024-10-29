Volkswagen’e tepki büyüyor

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SENDİKA eylem mesajı verdi. Yönetimin işten çıkarma planları arasında bazı departmanların kapatılması ve yurtdışına taşınmasının da yer aldığını vurgulayan İşyeri İşçi Temsilcisi Daniela Cavallo, bu planlara karşı direneceklerini söyledi. Konuya ilişkin açıklama yapan hükümet sözcüsü, Volkswagen’in tasarruf planlarına dair resmi bir bilgilendirme beklediklerini belirtti. Ancak Başbakan Olaf Scholz, “Geçmişte yapılan olası yönetim hatalarının bedelini çalışanlar ödememeli” dedi ve işçi haklarının korunmasının ve iş güvencesinin öncelikli olduğunu ifade etti.

‘OTOMOTİV MARSHALL PLANI’ ÇAĞRISI

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de VW’nin kapatma kararına sert tepki gösterdi. Almanya’nın otomotiv sektörünü kurtarmak için kapsamlı bir destek planı çağrısında bulunarak ‘Otomotiv Marshall Planı’ gerektiğini belirten Söder, “Volkswagen’deki gelişmeler, Almanya’nın otomotiv sektörüne darbe niteliğinde, yanlış yönetim kararları açıkça ortada. Yıllardır yanlış kararlarla Alman otomotiv endüstrisi zayıflatıldı. Yeşil ekonomi mucizesi olarak vadedilen şey, resesyon ve gerileme getirdi” dedi.

Söder, özellikle AB’nin içten yanmalı motor yasaklarının kaldırılmasını, CO2 cezalarının askıya alınmasını ve otomobil ihracatına yönelik vergilerin kaldırılmasını talep etti. Almanya’da elektrikli araçlar için primlerin geri getirilmesi, daha ucuz şarj istasyonlarının sağlanması ve elektrikli araçların şehir merkezlerinde saatlik ücretsiz park edebilmesi gerektiğini de ifade etti. Almanya’daki tüm otomotiv tedarikçileri için bir dönüşüm fonu oluşturulmasını öneren Söder, eğer destek verilmezse Alman otomotiv endüstrisinin dünya rekabetinde geri kalabileceği uyarısında bulundu.

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ALMANYA’DA 10 FABRİKA VAR

Volkswagen Almanya’da yaklaşık 120 bin kişiye istihdam sağlıyor ve bunun yarısı Wolfsburg’da çalışıyor. Almanya genelinde ise altı tanesi Aşağı Saksonya’da, üçü Saksonya’da ve biri Hessen’de olmak üzere 10 fabrikaya sahip. Volkswagen, Eylül ayında 30 yılı aşkın süredir devam eden istihdam güvencesini sona erdirmişti. 2025 ortasından itibaren işten çıkarma süreci başlayabilir.