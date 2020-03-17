Volkswagen’den iki hafta korona molası

“BAŞLANGIÇTA durumu biraz küçümsedik” sözleriyle önlem alınması konusunda geç kalındığını itiraf eden Altmaier, “Yeteri kadar rezervlerimiz var. Kimse işini kaybetmeyecektir. Sağlıklı hiçbir firma kapanmaz” dedi. Otomotiv devi Volkswagen ise Almanya ve Avrupa’nın diğer ülkelerindeki birçok merkezde koronavirüs yüzünden üretime ara verecek. Volkswagen yönetimi çalışanlarına gönderdiği yazıyla cuma günkü mesaiden sonra üretime iki hafta ara vereceğini bildirdi. Daha sonra gelişmelere göre yeniden üretime geçilip geçilmeyeceği kararlaştırılacak. Ara verme kararının, fabrikalarda çalışanların birbirlerine çok yakın mesafede iş görmeleri ve hastalık bulaşma riskinin yüksek olması nedeniyle alındığı belirtildi.