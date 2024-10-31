Volkswagen’de grev kapıda!

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VW’nin Müzakere Sorumlusu Arne Meiswinkel, Wolfsburg’da yapılan toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Rekabet gücümüzü korumak için iş gücü maliyetlerinde acil bir hafifletmeye ihtiyacımız var. Bunun için çalışanlarımızın da katkısı gerekiyor” dedi. Meiswinkel, maaş kesintisinin yanı sıra, ek ödemelerden de feragat edilmesi gerektiğini belirtti. Şirketin, geleceğe kendi başına yatırım yapabilmesi için verimlilik artışı ve maliyet düşüşlerinin şart olduğunu ifade ederek, “Bu mali hedefe ulaşmak için birlikte katlanacağımız çözümler olmadan, istihdam güvencesi ve tesislerin geleceği hakkında konuşmamız mümkün değil” diye konuştu. IG Metall sendikasının müzakerecisi Thorsten Gröger ise Volkswagen’in taleplerinin ne şekil ne de büyüklük bakımından kabul edilemeyeceğini söyledi. Maaş kesintisi talebini, “Çalışanların cebine pervasızca uzanan bir el” olarak tanımlayan Gröger, VW’nin ayrıca sıfır zam ve meslek eğitimi kontenjanlarını 1.400’den 600’e düşürülmesini de içeren uzun bir tasarruf listesi sunduğunu söyledi.

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GREV UYARISI

Toplantıdan önce yaklaşık altı saat süren görüşmelerde IG Metall ve VW İşçi Konseyi, Batı Almanya’daki fabrikalarda çalışanlar için yüzde 7’lik bir maaş artışı talep etti. Uyuşmazlık süresinin 1 Aralık’ta sona ereceğini hatırlatan Gröger, bu tarihten sonra uyarı grevlerinin mümkün olacağını ifade etti. Volkswagen Genel İşçi Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, yönetimden “geniş kapsamlı bir plan” talep etti. Cavallo, “Çalışma maliyetleri hedeflerini izole bir şekilde konuşmaya hazır değiliz” diyerek, hızlı bir anlaşma beklentisini azalttı. Fabrika kapanışları ve toplu işten çıkarmaların halen masada olduğunu belirten Cavallo, toplantının bir yakınlaşma olarak yorumlanmaması gerektiğini vurguladı. 21 Kasım’da üçüncü tur görüşmelerin yapılması planlanıyor. VW’nin yüzde 20’sine sahip olan Aşağı Saksonya eyaleti adına Ekonomi Bakanı Olaf Lies, işten çıkarmalar ve tesis kapanışları olmadan somut bir plan yapılması çağrısında bulundu. Lies, hangi modellerin nerede üretileceğinin ve ihtiyaç duyulan üretim adetlerinin belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Lies, federal hükümetin geçen yıl elektrikli araç alım teşviklerini kaldırmasını da eleştirdi ve bunun sonuçları düşünülmeden yapılan yanlış bir karar olduğunu belirtti.

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