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Volkswagen tedarikçisi iflas etti

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#Volkswagen#Almanya#AVRUPADAN HABERLER
Volkswagen tedarikçisi iflas etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 11:11

Otomotiv sektöründeki kriz, yan sanayiyi de vurmaya başladı. Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki Gardelegen şehrinde faaliyet gösteren Boryszew Kunststofftechnik adlı otomotiv yan sanayi firması, iflas başvurusunda bulundu. Stendal Bölge Mahkemesi, firmanın iflas başvurusunu onayladı.

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Mitteldeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre, iflas prosedürü pazartesi günü başlatıldı. Firmanın finansal sıkıntılarına rağmen üretim faaliyetleri şimdilik devam ediyor. Boryszew Kunststofftechnik, otomobil iç mekânları için enjeksiyon kalıp parçaları üretiyor ve özellikle Volkswagen (VW) grubuna önemli ölçüde tedarik sağlıyor. Şirket, Altmark bölgesindeki tesisinde yaklaşık 500 kişiyi istihdam ediyor. Polonya merkezli Boryszew grubuna bağlı olan firmanın iflası, çalışanların geleceğini belirsiz hale getirdi.

TEMEL NEDEN SATIŞLARDAKİ DÜŞÜŞ
Firma çalışan temsilcileri, iflasın temel nedenlerini satışlardaki düşüş ve likidite sıkıntıları olarak açıkladı. Otomotiv sektöründeki küresel daralma ve tedarik zincirindeki aksaklıklar, şirketin finansal yapısını ciddi şekilde zorladı. Firmanın 2024 yılı başında çalışanların saatlik ücretlerine 2 Euro zam yaptığı belirtildi. Ayrıca, 2025 yılı başında saatlik ücretlere 50 cent daha zam yapılması planlanıyordu. Bunun yanı sıra, vardiyalı çalışanlar için verilen ek ödemeler de artırılmıştı. Ancak, iflas süreciyle birlikte bu planlar askıya alındı. İflas sürecinde çalışanların maaşları, Alman iflas yasası kapsamında ödenen iflas ödeneği ile önümüzdeki üç ay boyunca garanti altına alındı. Bu süre zarfında firmanın geleceğiyle ilgili net bir plan ortaya çıkmazsa, çalışanların işsiz kalma riski artacak.

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#Volkswagen#Almanya#AVRUPADAN HABERLER

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