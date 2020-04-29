Volkswagen tarihinin en zor dönemini yaşıyor!

ALMAN otomotiv devi VW korona kriziyle yılın ilk yarısında satışlarda çok ciddi bir düşüş bekliyor. Bu hafta başı yeniden üretime başlayan VW’nin yılın ilk çeyreğinde net geliri 2019’un ilk çeyreğine kıyasla yüzde 86 düşerek, 405 milyon Euro’ya geriledi. Şirketin cirosu ocak mart ayları arasında 60 milyar Euro’dan 55.1 milyar Euro’ya geriledi. İşletme geliri 4.8 milyar Euro’dan 0.9 milyar Euro’ya düştü.

2 MİLYON OTOMOBİLE GERİLEDİ

Frank Witter, tüm markalarda otomobil tesliminin yüzde 23 azaldığını ve 2 milyon otomobile düştüğünü kaydetti. Tüm markalarda kriz öncesi seviyeye geri dönüşün zor olacağını belirten Witter, belirli ölçüde bir iyileşme beklediklerini vurguladı. Witter “Biz her bir müşteri için mücadele edeceğiz. Yılı gözden çıkarmadık” dedi. Witter nisan sonu ve haziran sonu arasındaki dönemin yılın en zor dönemi olacağını söyledi.