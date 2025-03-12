Volkswagen sosiste rekor kırdı

Haberin Devamı

Dünya otomobil devi Volkswagen’in meşhur ‘Currywurst’ sosisi, 2024 yılında kantinlerde ve süpermarketlerde rekor satış rakamlarına ulaştı. Şirketin iç iletişim ağında yayınlanan bilgilere göre, 2024 yılında 8.5 milyon adet ‘Currywurst’ sosisi satıldı. Bu rakam, bir önceki rekor yıl olan 2023’ten tam 200 bin adet daha fazla. Volkswagen İnsan Kaynakları Direktörü Gunnar Kilian, LinkedIn’de yaptığı paylaşımda, “8 milyondan fazla satılan Volkswagen orijinal Currywurst ile yeni bir satış rekoru kırdık” ifadelerini kullandı. Ancak, sosis satışlarındaki bu başarı, araba satışları için geçerli değil. Volkswagen Grubu’nun 2024 yılındaki araç satışları, bir önceki yıla göre yüzde 2.3 oranında düşerek 9.03 milyon adette kaldı. Hatta, Volkswagen markasının en çok satan ürünü, araçlar değil, Currywurst sosisi oldu. 2024 yılında 8.5 milyon adet sosise karşılık, Volkswagen markasına ait otomobil ve kamyonet satışları yaklaşık 5.2 milyon adet olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı

BİR SONRAKİ HAMLEMİZ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Şirket, rekorun arkasında yatan sebebi, sosis çeşitliliğine yapılan yatırımlara bağlıyor. 2021 yılında piyasaya sürülen ‘Hot-Dog Wurst’ adlı yeni sosis çeşidi, geçen yıl 2.18 milyon adet satarak büyük bir başarıya imza attı. Klasik Currywurst ise 6.3 milyon adet satıldı. 2019 yılında bu rakam 7 milyon adet olmuştu, ancak pandemi döneminde 2020 ve 2021 yıllarında 6.5 milyon adet civarında kalmıştı. Kilian, gelecekte yeni sosis çeşitlerinin de piyasaya sürüleceğini duyurdu ve “Bir sonraki Currywurst hamlemiz üzerinde çalışıyoruz” dedi.

SOSİSİN ŞAŞİ NUMARASI BİLE VAR!

Volkswagen’in sosisi, geçmişte yaşanan skandallara da meydan okudu. 2021 yılında, Wolfsburg’taki bir Volkswagen kantininde sosisin menüden kaldırılması, ülke çapında büyük tartışmalara neden olmuştu. Eski Başbakan Gerhard Schröder, “Üretimdeki işçilerin enerji kaynağı” olarak nitelendirdiği sosinin kaldırılmasını eleştirmişti. Volkswagen, 2023 yılında söz konusu kantinde sosis yasağını kaldırdı. Diğer 30’dan fazla kantin ve kioskta ise sosis her zaman menüde yer aldı.

‘Volkswagen Currywurst’, ilk kez 1973 yılında piyasaya sürüldü. Bu sosis ayrıca Aşağı Saksonya eyaletindeki birçok süpermarkette de satılıyor. Sosis, Volkswagen’in kendi et işleme tesisi olan Volkswagen Service Factory’de üretiliyor. Volkswagen sosisinin, tıpkı otomobillerde olduğu gibi parça numarasını bile bulunuyor: 199 398 500 A.