Volkswagen satışları çok fena düştü

VW Nisan ayında tüm markalar dahil 473 bin 500 araç sattı. Geçen yılın aynı ayına kıyasla satışlar yüzde 45.4 azaldı. VW’yi en çok Çin’e satışlar ümitlendirdi. VW, Çin’e 305 bin 600 araç satarak geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde bir artış kaydetti. Ancak VW, nisan ayında 300 bin 500 VW marka otomobil satışıyla yüzde 38.3. düşüş yaşadı. Audi marka 82 bin 400 otomobille yüzde 41.3 düştü. Porsche 16 bin 300 otomobille satışlarını üçte bir azalttı. MAN 4 bin 400 TIR ve otobüsüs satarak yüzde 62 geriledi. Scania 3 bin satışla yüzde 66.6 düşüş kaydetti.