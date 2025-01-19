Volkswagen reklam yüzü olarak Anıl’ı seçti

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TUTMAZ, Almanya genelinde Deutsche Bahn (DB) afişlerinde de geniş kitlelere ulaştı. Özellikle Karlsruhe’deki dev reklam panolarında yer alan yüzü, büyük ilgi çekti. Anıl Tutmaz’ın uluslararası arenadaki başarısı da göz dolduruyor. Güney Afrika, Kolombiya ve Mısır gibi ülkelerden gelen iş teklifleri, onun dünya çapındaki talep gören biri olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca, Los Angeles merkezli prestijli bir dergi de dahil olmak üzere birçok dergide yer aldı.

DB’DE GÖREV YAPIYOR

Tuncelili bir babanın ve Sivas kökenli bir annenin oğlu olan Anıl, Türk kimliğine olan bağlılığıyla da tanınıyor. İstanbul’a olan hayranlığı ve Türk aidiyetine duyduğu sevgi, onun gurbetçi kökenli bir birey olarak ne kadar mütevazı ve samimi bir karaktere sahip olduğunu gösteriyor. Anıl Tutmaz, Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) bünyesinde yönetici olarak görev yapıyor. Tutmaz, hem Türk hem de Alman toplumunda saygıyla anılıyor.