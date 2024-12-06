Volkswagen işçileri greve gidiyor!

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IG Metall Aşağı Saksonya Bölgesi Müzakerecisi Thorsten Gröger, “Aralık ayı başında 100 bin işçimiz güçlü bir mesaj verdi: Gelecek için mücadele, kesintilere hayır!” dedi. Bu kez grevin etkisini artırmayı hedeflediklerini belirten Gröger, “9 Aralık’ta baskıyı daha da artıracağız ve işverenin masada adım atmasını sağlayacağız” diye konuştu. İlk uyarı grevinden farklı olarak, bu sefer grev iki yerine dört saat sürecek ve her vardiyada tekrar edilecek. Wolfsburg, Zwickau, Hannover, Emden, Kassel-Baunatal, Braunschweig, Salzgitter, Chemnitz ve Dresden’deki ‘Cam Fabrika’ yeniden grev kapsamına alınacak. Wolfsburg’da grev saat 10.30’da başlayacak. İki saat sonra ise Volkswagen Arena’da VW ile IG Metall arasında dördüncü müzakere turu yapılacak.

VW’nin yönetim binası önünde düzenlenecek protesto mitingine, IG Metall Başkanı Christiane Benner, VW İşçi Temsilcisi Daniela Cavallo ve Thorsten Gröger konuşmacı olarak katılacak. Geçen pazartesi, aynı fabrikalarda 100 bine yakın çalışan iki saatlik bir uyarı grevine katılmıştı. Sadece Wolfsburg’daki grevde 47 bin kişi yer aldı. IG Metall, yaklaşık 120 bin Volkswagen çalışanı için daha iyi maaş koşulları talep ediyor. Ayrıca VW Sachsen’de çalışan 10 bin işçi için de 2021’de kabul edilen anlaşmaya uyulmasını istiyor. Ancak VW yönetimi, şirketin zor ekonomik durumu nedeniyle yüzde 10 maaş kesintisi talep ediyor. İşten çıkarmalar ve fabrika kapatmaları da gündemde. Şirket, düşük araç talebi ve yüksek maliyetler nedeniyle maliyet azaltıcı önlemler almak zorunda olduğunu belirtiyor.