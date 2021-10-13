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Volkswagen 30 bin çalışanının işine son verecek!

#Volkswagen#ALMANYA#AVRUPADAN HABERLER
Volkswagen 30 bin çalışanının işine son verecek

Almanya’nın otomotiv devi Volkswagen’in 30 bin çalışanının işine son vermeyi planladığı ileri sürüldü.

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ALMANYA’nın otomotiv devlerinden Volkswagen’in (VW), iklim korunması önlemlerinin daha hızlı bir biçimde hayata geçirilmesi için, önümüzdeki dönemlerde 30 bin çalışanına çıkış vermeyi planladığı ileri sürüldü. Günlük ekonomi gazetesi Handelsblatt, VW Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess’in 24 Eylül’de yapılan Denetleme Kurulu toplantısında, yalnız Almanya’daki fabrikalarında personel sayısında 30 bin civarında azaltma yoluna gideceklerini açıkladığına yer verdi.

Volkswagen 30 bin çalışanının işine son verecek
YENİDEN YAPILANMA...
Herbert Diess’in bu yöndeki planlarından sendikanın da, İşyeri İşçi Temsilciliği’nin de, Aşağı Saksonya eyalet hükümetinin de, Volkswagen’in hisse senetlerinin büyük bir bölümünü ellerinde tutan Porsche/Piech ailelerin de haberdar olmadığı da ileri sürüldü. 1996-2014 yılları arasında İngiltere’nin Birmingham ve Oxford kentlerindeki VW işletmelerini yöneten, ancak zamanında kendisinin dönüşüm planlarına Aşağı Saksonya’nın Wolfsburg kentindeki merkezinin onay vermemesi nedeniyle Birmingham’deki fabrikanın kapatıldığını hatırlatan Herbert Diess’in, aynı hataya düşülmemesi için üretimde yeniden yapılanmaya gidilmesinde kararlı olduğu da belirtildi.
Volkswagen 30 bin çalışanının işine son verecek
TOPLAMDA 200 BİN ÇALIŞAN
Elektrikli otomobil üretimine ağırlık verilmesinde kararlı olan Diess’in önemli ölçüde tasarrufa gitmeyi planladığı ve bu nedenle de 30 bin çalışanı ile yollarını ayırmaya kararlı olduğu da ileri sürüldü. 120 bini Almanya’da olmak üzere dünyanın çeşitli kesimlerindeki VW işletmelerinde toplam 200 bin civarında kişinin çalıştığına yer verilen haberde, çıkış planlarından diğer ülkelerde çalışanların da etkilenip etkilenmeyeceğine değinilmedi.

 

 

 

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