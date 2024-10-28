Volkswagen 3 işletmeye kilit vuracak!

Haberin Devamı

OTOMOTİV sanayi devi Volkswagen’in (VW) Almanya başta olmak üzere bazı başka ülkelerdeki tesislerini de kapatmakta kararlı olduğu açıklandı. VW’nin merkezi Almanya’nın Wolfsburg kentindeki İşyeri İşçi Temsilcisi Başkanı Daniela Cavallo, yöneticilerin kendilerini ileriye dönük planlarla ilgili olarak bilgilendirdiklerini belirtirken, bu gelişmelerden Almanya genelinde 120 bin VW çalışanın etkileneceğini söyledi. Daniela Cavallo, çıkış verilmesi planlanan işçi sayısıyla ilgili açıklamada bulunmazken, onbinlerce kişinin bundan etkileneceğine dikkat çekti.

Yetkililer bu konuda bir açıklama yapmadığı halde, Volkswagen’in Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinin Osnabrück kentindeki ve Saksonya’daki iki tesisinin kapatacağı ileri sürüldü. Volkswagen işletmelerinin 6’sı Aşağı Saksonya’da, 3’ü Saksonya’da ve biri de Hessen’de olmak üzere Almanya’da 10 işletmesi bulunuyor. Öte yandan Volkswagen işletmelerinin önümüzdeki dönemlere dönük tasarruf planları arasında çalışanların ücretlerinde yüzde 10 indirim, 2025 ve 2026 yıllarında zam yapılmaması da yer aldı.