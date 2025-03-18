Volkan Uluç imzayı attı... 14 oyuncunun sözleşmesi bitiyor!

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55 yaşındaki deneyimli teknik adam, pazar akşamı görevine son verilen eski futbolcu Henning Bürger’in yerine geçecek. Uluç, Jena’da 2014-2016 yılları arasında da görev yapmıştı. Özellikle, Ağustos 2015’te Almanya Kupası ilk turunda Hamburg’u eledikleri tarihi zafer unutulmadı. Jena ile 2027’ye kadar sözleşme imzalayan Volkan Uluç, “Jena’daki günlerimi her zaman güzel hatırladım ve o günden bu yana kulüple olan bağım hiç kopmadı. Bu büyük kulübe tekrar teknik direktör olarak hizmet etme fırsatı doğunca fazla düşünmeden kabul ettim” dedi. Yeni teknik adam, Sportif direktör Miroslav Jovic tarafından stadyuma götürüldü. Uluç, burada kulüp yöneticileriyle bir araya gelerek sözleşmeye imza attı.

YARDIMCISI LANGE OLABİLİR

Carl Zeiss Jena’da tam 14 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Birçok futbolcunun, sözleşmelerini uzatma kararını yeni teknik direktörün kim olacağına göre şekillendireceği belirtiliyor. Bu süreçte Uluç’un takımı yakından tanıyıp kimlerin kalıp kimlerin gideceğine karar vermesi de bekleniyor. Ayrıca, kendisine yeni bir yardımcı antrenör arayan Uluç’un, eski Jena oyuncusu Rene Lange’yi bu göreve getirmek istediği konuşuluyor.