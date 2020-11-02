Volkan Gökçek, Gratii’ye geçit vermedi

ALMANYA’nın Berlin kentinde yapılması planlanan ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle iptal edilen maçlar neticesinde EC Boxing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, karşılaşmaların kendi tesislerinde yapılması için harekete geçti ve mücadeleler Hamburg’da yapıldı. Kulüp sporcularından Viktor Faust, Yakup Sağlam’ı mağlup ederken, bir diğer sporcu Michail Wallich de galibiyete uzanmayı başardı. Alınan sonuçların ardından memnuniyetini dile getiren Ceylan, şunları söyledi: “Galada ringe çıkan üç boksörümüz de kazandı. Pandeminin salon sporlarına vurduğu bu ağır darbeye rağmen, ayakta kalmaya ve mücadelemize devam etmeye çalışıyoruz. Boksörlerimin ringlere çıkarak, dünya listesindeki yerlerini yükseğe taşımaları için elimizden gelen her türlü fedakârlığı yapıyoruz. Umuyoruz ki, bu pandemi dönemi bir an önce sona erer ve biz de boksörlerimizi yine dünyanın dört bir yanında hak ettikleri şampiyonluklarla buluştururuz.”

Kulübün Başantrenörü Bülent Başer de, emeklerinin karşılıklarını aldıklarını ifade ederek, “Yaptığımız antrenmanların sonuçlarını, kazandığımız zaferlerle geri almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir kez daha doğru antrenman ve doğru taktik kullandığımızı gördük. İlerleyen dönemlerde Volkan Gökçek ve Viktor Faust’tan dünya şampiyonlukları bekliyoruz” şeklinde konuştu. Bugüne kadar çıktığı 4 maçtan galibiyetle ayrılan Volkan Gökçek, bunların üçünü nakavtla aldı.