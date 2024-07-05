Vogelsberg’de korkunç cinayet!

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ÇARŞAMBA günü yapılan aramalarda, kadının cesedi mülk üzerinde bulunmuştu. Cesedi bulunan 55 yaşındaki kadının çiftle birlikte yaşadığı, ancak yıl başından beri kayıp olduğu belirtildi. Savcılık, soruşturmanın geçen pazar günü açıldığını belirtti. Buna göre 200 nüfuslu Wernges’te çiftin yanında kalan eski bir kiracı ev sahibi çiftle tartışınca polis çağırdı. Eski kiracı, evde yıl başına kadar zihinsel engelli başka bir kadının daha yaşadığını, ancak aniden ortadan kaybolduğunu belirtti. Tanık olarak ertesi gün yeniden ifadesi alınan eski kiracı kadın 55 yaşındaki kiracıya yönelik çeşitli fiziksel saldırılar olduğunu da söyledi.
ÇİFT SUÇLAMALARI REDDEDİYOR
Olayın arka planı henüz net değil. Savcılığa göre, tutuklanan ev sahibi çiftin sabıka kaydı bulunmuyor ve ortaklaşa adam öldürme suçlamasını reddediyorlar. Bulunan ceset, Giessen’deki Adlı Tip Enstitüsü’ne götürüldü. Yetkililer, ‘soruşturma taktikleri’ nedeniyle otopsi ve ölüm nedeni hakkında daha fazla bilgi verilemeyeceğini belirtti.