Vogelsberg’de korkunç cinayet!

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ÇARŞAMBA günü yapılan aramalarda, kadının cesedi mülk üzerinde bulunmuştu. Cesedi bulunan 55 yaşındaki kadının çiftle birlikte yaşadığı, ancak yıl başından beri kayıp olduğu belirtildi. Savcılık, soruşturmanın geçen pazar günü açıldığını belirtti. Buna göre 200 nüfuslu Wernges’te çiftin yanında kalan eski bir kiracı ev sahibi çiftle tartışınca polis çağırdı. Eski kiracı, evde yıl başına kadar zihinsel engelli başka bir kadının daha yaşadığını, ancak aniden ortadan kaybolduğunu belirtti. Tanık olarak ertesi gün yeniden ifadesi alınan eski kiracı kadın 55 yaşındaki kiracıya yönelik çeşitli fiziksel saldırılar olduğunu da söyledi.

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CESET PARÇALANMIŞBunun üzerine çarşamba sabahı özel tim, itfaiye ve delil inceleme ekipleri olay yerinde arama yaptı. Ayrıca kokuya duyarlı köpekler de kullanıldı. Soruşturma ekipleri, kapsamlı delil topladıklarını açıkladı. Mülkün etrafı kazıldı ve bir yeraltı kuyusu boşaltıldı. Başsavcı Thomas Hauburger, yaptığı açıklamada, müfettişlerin ilk olarak cesedin mülk üzerinde gömülü olduğuna dair ipuçlarını takip ettiklerini ancak bunun doğrulanamadığını belirtti. Ancak cesedin daha sonra evin bir odasında bulunduğuna dair ibareler bulundu. Polis bir testere, bir tahta ve 200 litrelik mavi bir varile el koydu. H. ve P.’nin kadının cesedini bacaklarını kestikten sonra buraya koydukları iddia ediliyor.

ÇİFT SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Olayın arka planı henüz net değil. Savcılığa göre, tutuklanan ev sahibi çiftin sabıka kaydı bulunmuyor ve ortaklaşa adam öldürme suçlamasını reddediyorlar. Bulunan ceset, Giessen’deki Adlı Tip Enstitüsü’ne götürüldü. Yetkililer, ‘soruşturma taktikleri’ nedeniyle otopsi ve ölüm nedeni hakkında daha fazla bilgi verilemeyeceğini belirtti.