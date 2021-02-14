Vizon mutasyonu Almanya’da görüldü

ALMAN Virolog Klaus Stohr, koronavirüsün son aylarda yaklaşık 7 bin varyasyonunun görüldüğünü belirtti. Normalde bir virüsün ortalama olarak ayda iki kez genetik kodunu değiştirdiği biliniyor. Ancak koronavirüsün çok daha yaygın bir şekilde mutasyon geçirmesi bilim insanlarının dikkatini çekti. Yapılan araştırmalar virüsün vücutta kaldığı süreyle mutasyon ihtimalinin arttığını ortaya koydu. Örneğin ABD’nin Boston şehrinde 5 ay yoğun bakımda kalan ve sonra yaşamını yitiren bir hastada koronavirüsün 20 ayrı mutasyonu tespit edildi. Koronavirüsün varyasyonlarını değerlendiren Bremen Üniversitesi’nden virolog Andreas Dotzauer, “Bir virüs ne kadar vücutta kalırsa, o kadar antikor üretilir ve buna bağlı olarak da antikorların tanımadığı virüsün daha fazla mutasyonu ortaya çıkar” dedi.

AŞILAR İŞE YARAYACAK MI?

Koronavirüsün hızlı mutasyon geçirmesi, en çok aşıların etkili olup olmayacağı sorusunu akla getiriyor. Şu ana kadar yapılan aşılamalarda alınan verilerin yüzde 100 yanıt vermek için erken olduğu belirtiliyor. Tübingen Üniversitesi’nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Peter Kremsner, mRNA aşılarına dikkati çekerken, “mRNA teknolojisiyle üretilen aşıların sağladığı bağışıklığın çok daha dayanıklı olduğu gözleniyor. Bu nedenle bu tür aşıların ortaya çıkan yeni virüs varyasyonlarına karşı çok daha sağlam koruma sağladığı söylenebilir. Diğer aşılarda ise durum biraz farklı gözüküyor” dedi.