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‘Vize en büyük sorunumuz’

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Asya Pasifik Fuarı#AVRUPADAN HABERLER
‘Vize en büyük sorunumuz’
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 10:07

Asya Pasifik Fuarı, Almanya’nın Köln kentinde kapılarını ziyaretçilere dün açtı. Yarın sona erecek olan fuara katılan Türk firmalar yine en büyük sorunlarının vize olduğunu söyledi.

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TÜRK şirketleri, Hürriyet’in geçen yıl ‘Ürün fuarda, patron yok’ başlığıyla manşetten duyurduğu vize sorununun bu yıl da yaşandığı gözlendi. Almanya’nın Köln kentindeki Asya Pasifik Aksiyon Fuarı İstanbul’dan katılan Hikmet Bilen, “Avrupa ve Almanya’da belli firmalarla ticaret yapıyoruz. Ticaret gereği zaman zaman Almanya’ya gelmek zorunda kalıyoruz ama çoğu zaman 3-5 ay randevu sürecimiz oluyor. Bizim en büyük derdimiz bu vize sorunudur. Bu soruna bir el atılması gerekiyor” diye konuştu.

‘Vize en büyük sorunumuz’

Burhan Asan
‘Vize en büyük sorunumuz’

Hikmet Bilen

Düsseldorflu iş insanı Burhan Asan da kurduğu Hatex şirketiyle fuarda ziyaretçilerini karşılıyor. Züccaciye ürünlerinden bahçe mobilyalarına kadar 6 bin 800 ürünü 70 ülkeyle birlikte Almanya’daki dev market zincirlerine sattıklarını belirten Asan, “Kendi üretimimizi, kendi desenlerimiz ve kendi markalarımızın bir bölümünü Türkiye’de üretip burada pazarlıyoruz. Ancak Çin, Hindistan, Pakistan ve Portekiz şu an Türkiye’den daha ucuz. Buna bir çözüm bulunmalı. Ayrıca İstanbul’a yeni bir fuar alanı açılmalı” dedi.
Uluslararası Asya Pasifik Fuarı’na binlerce şirket katılırken, Çin şirketleri burada da ön plana çıktı.

‘Vize en büyük sorunumuz’

 

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#Almanya#Asya Pasifik Fuarı#AVRUPADAN HABERLER

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