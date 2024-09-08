‘Vize ayıbını Berlin’de soracağız’

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3-5 Eylül 2024 tarihleri arasında Almanya’nın Köln kentinde gerçekleştirilen 37. Uluslararası Perakende Promosyonları ve İthalat Fuarı’na (IAW) katılmak için stant kiralayan şirket sahipleri ve yetkililerinden bazıları, vize alamadıkları için fuara katılamamıştı. Ürünlerini IAV-Messe’de sergileyen şirketlerin sahipleri ya da yöneticileri, çareyi gurbetçilerde bulmuştu. Stantların başına Almanya’da yaşayan akrabalarını ya da yakınlarını koyan şirket sahipleri yaşadıkları bu duruma isyan etmiş, Hürriyet ise Almanya’nın bu vize ayıbını 6 Eylül tarihli baskısında ‘Ürün fuarda, patron yok’ başlığıyla manşetten vermişti. AK Parti milletvekili Oğuz Üçüncü, ‘vize ayıbını’ Hürriyet’e değerlendirdi:

‘LİSTENİN EN BAŞINDA’

“Vize sorunu zaten gündemimizdeydi. Konuyu 27 Eylül’de Berlin’de yapacağımız Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) toplantısında ele alacağız. O kadar emek ve masraf eden iş insanlarımızın vizelerinin geri dönmesi çok trajik. Almanya kökenli bir milletvekili olarak vize konusuyla ilgili göreve başladığımız ilk günden itibaren hem şahsım hem de partimizin yetkili organları zaten yakından ilgileniyoruz. Özellikle iş insanlarımızın vize sorunu bizim gündemimizin en başında yer alıyor. Başta Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat ve değerli ekibi konunun çözümü için her türlü diplomatik girişimde bulunuyor. AB büyükelçileriyle yapılan tüm görüşmelerde, üye ülkelerde ve Brüksel’deki temaslarda da konuyu sürekli gündeme getiriyoruz. Ancak Dışişleri Bakanlığımızın da teyit edeceği gibi özellikle Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelere vize talepleri de arttı. Bu yoğun talep işlem süreçlerini olumsuz etkiliyor ve iş insanlarımıza çözüm üretme noktasında işimizi zorlaştırıyor.”

JETCO toplantısı Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer BOLAT ile Almanya Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Dr. Robert Habeck eş başkanlığında gerçekleştirilecek.