Viyana’yı Sosyal Demokratlar aldı

İRİLİ ufaklı 13 siyasi partinin yarıştığı seçime, yüzde 63 katılım oldu. Kovid-19 salgını nedeniyle seçmenlerin önemli bir çoğunluğu mektup yoluyla oylarını kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimin galibi yüzde 42’yle SPÖ’den mevcut Belediye Başkanı Michael Ludwig oldu. Yaklaşık 400 bin seçmenin mektup yoluyla oy kullanması nedeniyle resmi sonuçların hafta içi açıklanması beklenen seçimde, sırasıyla Başbakan Sebastian Kurz’un başında bulunduğu merkez sağ Avusturya Halk Partisi yüzde 18.8, Yeşiller Partisi yüzde 14.1, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) yüzde 7.7 ve Yeni Avusturya Partisi (NEOS) yüzde 7.8 oranında oy aldı. Bu sonuçlara göre, eyalet meclisine SPÖ 47, ÖVP 20, Yeşiller 15, NEOS 9 ve FPÖ 9 temsilci gönderiyor. Belediye başkanlığı görevini 5 yıl daha sürdürecek Ludwig’in eyalet yönetimi için koalisyon kurması gerekiyor.

AŞIRI SAĞCILAR KAYBETTİ

Geçen seçimde yüzde 30’un üzerinde oy almayı başaran aşırı sağcı partinin 23 puan oy kaybetmesi seçimin en dikkat çeken sonucu olarak öne çıktı. Ayrıca ‘İbiza skandalı’ nedeniyle aşırı sağcı FPÖ’den ayrılmak zorunda kalan eski Başbakan Yardımcısı ve FPÖ’nün eski Genel Başkanı Heinz Christian Strache de kurduğu yeni oluşumla girdiği Viyana seçimlerinde yüzde 5’lik seçim barajına takılarak eyalet meclisine girmeyi başaramadı.