Viyana’da aşı karşıtları sokakta!

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KONUYLA ilgili açıklamada bulunan Viyana Emniyet Müdürlüğü, üç haftadır her hafta sonu başkent caddelerini dolduran onbinlerce aşı karşıtı göstericinin protesto gösterileri esnasında polise karşı piroteknik malzeme kullandığını, polisin de biber gazı kullandığını duyurdu.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Yaklaşık 1500 kişinin karşı gösteride bulunduğu olaylarda, karşıt gruplar arasında yer yer arbede yaşandığını belirten polis sözcüsü, çıkan olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığını, 5 kişinin geçici olarak gözaltına alındığını belirtti. Gösterilere çok sayıda ailenin çocuklarıyla birlikte katıldığı ifade edilen açıklamada, hükümet tarafından alınan aşı zorunluluğunu kabul etmeyen göstericilere karşı 1200 polisin görev yaptığı, bazı polislerin çıkan arbede esnasında yaralandığı kaydedildi.

ÜLKE KISMİ KAPANMAYA GİTMİŞTİ

Korona vakalarının son derece artış gösterdiği Avusturya’da hükümet, 22 Kasım tarihinden itibaren kısmi kapanmaya gitmiş, 1 Şubat 2022’den itibaren de korona aşılarının ülke genelinde zorunlu olacağını duyurmuştu.