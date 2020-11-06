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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 06.11.2020 - 10:05 | Son Güncelleme:

Viyana saldırganıyla bağlantılı mı!

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Viyana saldırganıyla bağlantılı mı!
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Viyana’da terör saldırısından korkan Almanya, Viyana saldırganıyla bağlantıları olduğu şüphesiyle dört kişinin ev ve iş yerlerine baskınlar düzenledi.

FEDERAL Asayiş Şubesi (BKA) Almanya’nın Aşağı Saksonya, Hessen ve Schleswig Holstein eyaletlerinde bu sabah terörle mücadele timi GSG9 komandolarının baskınlar düzenlediğini açıkladı. Baskınların Federal Savcılığın kararı üzerine Osnabrück, Kassel ve Pinneberg ilçesinde dört kişinin ev ve işyerlerine düzenlendiği belirtildi. 4 kişinin şüpheli olmadıkları, Viyana saldırganı Kujtim Feyzulai ile bağlantısı oldukları şüphesiyle baskınların düzenlendiği kaydedildi.

 

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