Viyana saldırganıyla bağlantılı mı!

FEDERAL Asayiş Şubesi (BKA) Almanya’nın Aşağı Saksonya, Hessen ve Schleswig Holstein eyaletlerinde bu sabah terörle mücadele timi GSG9 komandolarının baskınlar düzenlediğini açıkladı. Baskınların Federal Savcılığın kararı üzerine Osnabrück, Kassel ve Pinneberg ilçesinde dört kişinin ev ve işyerlerine düzenlendiği belirtildi. 4 kişinin şüpheli olmadıkları, Viyana saldırganı Kujtim Feyzulai ile bağlantısı oldukları şüphesiyle baskınların düzenlendiği kaydedildi.