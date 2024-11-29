Viyana logosu neden örgütlerin afişlerinde?

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CEYHUN, X hesabından yaptığı açıklamada, geçen hafta terör örgütü FETÖ yanlısı bir derneğin Viyana Belediyesi’nin logosunu izinsiz kullandığını hatırlatarak, “Geçtiğimiz günlerde FETÖ’nün logosunu çaldığı Viyana Belediyesi (Stadt Wien) şimdi de PKK iltisaklı bir grubun propaganda etkinliğinin duyurusunda yer alıyor. Konuya ilişkin vatandaşlarımızdan yoğun tepki alıyoruz” ifadesini kullandı. Konuyla ilgili olarak harekete geçtiğini belirten Büyükelçi Ceyhun, “Bu durumun da açıklığa kavuşturulması ve Viyana Belediyesi’nin bir terör propagandası faaliyetine alet olmaması için (Viyana) Belediye Başkanı Michael Ludwig’e tekrar bir mektup yazdım” bilgisini verdi. Viyana Belediyesi’nin logosunun etkinliklerin duyurusunda yer alması, belediyenin tanıtımı yapılan faaliyete destek verdiği anlamına geliyor.