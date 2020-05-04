Viyana Havalimanı korona test hizmetine başlıyor

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle havacılık sektörü ağır darbe alırken, Avusturya’nın başkenti Viyana yakınlarında bulunan Viyana Havalimanı’ndan korona test hamlesi geldi. Havalimanı, ülkeye gelen yolculara 14 gün karantinada kalmak istememeleri durumunda 190 Euro karşılığında korona virüs testi hizmeti verecek. Yetkililer, testlerin 2 ile 3 saat içinde sonuç verdiğini aktarırken, test sonucu negatif çıkan yolcuların karantinaya alınmayacağını ifade etti. Havalimanı yetkilileri, ayrıca 4 günden eski olmamak koşuluyla negatif test sonucuna sahip yolcuların da karantinaya alınmayacağını ifade ederken, test yaptırmak istemeyen ya da yapılan testin sonucunun pozitif çıkması halinde karantina tedbirleri uygulanacağını duyurdu. Yetkililer, iş ve acil seyahatlerinin bu uygulama ile daha güvenli ve daha kolay hale geleceğini ifade etti. Viyana Havalimanı, salgın nedeni ile birçok uçuşu askıya alırken, Doha, Dortmund, Duesseldorf, Frankfurt, Hamburg, Lizbon, Minsk ve Sofya’ya tarifeli uçuşlar ile iş seyahatleri düzenliyor. Öte yandan geçen ay Emirates Havayolları ise Dubai Sağlık Kurumu ile ortaklaşa yolcularına hızlı korona testi uygulamaya başlamıştı.