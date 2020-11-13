VitAy bakım evi sahibi Sevilay Gökçek: Yaşlıların temasa ihtiyacı var

ALMANYA Kovid-19 salgının ikinci dalgasını yaşarken hasta bakım servisi çalışanları da mesailerini artırdı. Yaşlı ve hasta bakımı alanında çalışanlar evlerinde bakıma muhtaç olanları yalnız bırakmıyor. Berlin’de hasta ve yaşlı bakım hizmeti sunan VitAy Bakımevi İşletmesi sahibi genç iş insanı Sevilay Gökçek “Temas sayısının düşürülmesi için yetkililer her gün çağrı yapıyor. Doğru düşürmek de gerekir. Ancak birileri var ki onlar asıl bu dönemlerde temas istiyorlar. Biz de aldığımız sıkı önlemler altında yaşlı ve bakıma muhtaç hastalara dokunuyoruz. Hem de her zamankinden daha çok. Yalnız oldukları hissine kapılmamaları gerekir” dedi.





SÜREKLİ EĞİTİM ALIYORLAR

Evde kişisel bakım hizmeti verdiklerini belirten genç girişimci Gökçek “Hastaların ve yaşlıların günlük bakım ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kovid-19 salgını nedeniyle yaşlılar ve hastaların ziyaretçileri azaldı. Çalışan arkadaşlarımız bu zor dönemlerde daha yakın temasta bulunmak durumundalar. Onların yalnızlığını gidermek için sohbet ediliyor. Bizim işimiz insana yakın olmak. Çok yakın çalıştığımız için düzenli olarak arkadaşlarımızın hijyen kuralları, maske takma, iş elbiselerini nasıl giymeleri ve çıkarmaları ile dezenfekte konularında eğitiyoruz. Daha önce mesleki eğitim seminerleri verirken salgın nedeniyle bu tür eğitimleri de vermeye başladık. Çalışanlarımızın sağlığı için de gerekli. Bu eğitim hastalarımızı, yaşlılarımızı ve elbette çalışanlarımızın aile bireylerini de korumayı amaçlıyor” dedi. Berlin’de korona salgının son dönemlerde çok hızlı arttığını söyleyen Gökçek, Türkler arasında da vaka sayısının hızla arttığına işaret etti. Gökçek “Bizim sıkı önlemlerimiz sayesinde şimdiye kadar çalışan arkadaşlarımız ve hastalarımız arasında korona vakası çıkmadı” dedi.





KALİTEALİ YAŞAMAK ÖNEMLİ

Uzun yıllardır bakım alanında çalışan hemşire Canan Bilek ise Berlin’de bakıma ve yardıma muhtaç çok sayıda hasta ile yaşlının bulunduğunu belirterek “Artık bizim toplumuzda bazı alışkanlıklar değişti. Eskiden insanlar kendi anne ve babasının bakımını kendileri yapıyordu. Değişen iş ve toplumsal ilişkiler nedeniyle bu alışkanlık da değişti. Şimdi profesyonellerden yardım isteniyor. Çalışanlardan bakım primi yıllarca kesildi ve kesiliyor. Sağlık kasaları aldıkları bakım primine karşılık ihtiyaç durumunda bu ödemeleri yapıyor. Evde bakımın yanı sıra yurtlarda ve günlük bakımevlerinde de benzer hizmet sunuluyor. Berlin’de bakımevi sıkıntısı yaşanıyor. Kimileri iki yıl sıra beklemek durumunda. Çünkü yeteri kadar bakımevi yok. İlk kuşak Türkler arasında hastalıklar çok yaygın. Özellikle demans hastalığı göze çok batıyor. Kaliteli yaşamak çok önemli. Kaliteli yaşayan insanlar yaşlılığında daha az hastalanıyorlar” dedi.