Virüsün yeniden atağa geçtiği Almanya’da maske kavgası

KORONA salgınının beklendiği gibi sonbaharla yeniden atağa geçmesi, yeni önlemleri de tartışmayı beraberinde getirdi. Almanya, Münih örneğinde olduğu gibi açık alanlarda da maske mecburiyetini konuşuyor. Münih’te korona vakalarının aşırı yükselmesi üzerine kentin merkezi meydanlarında maske takma mecburiyeti getirildi. Belediyeler bu gidişle açık havada da maske mecburiyetinin kaçınılmaz olacağı görüşünde. Leipzig Büyükşehir Belediye Başkanı Burkhard Jung, kentlerin sevilen merkezlerinde maskeden başka alternatif görmediğini söyledi. Başbakan Angela Merkel ise salı günü eyalet başbakanlarıyla korona önlemlerini ele alacak. Federal sağlık Bakanı Jens Spahn da Münih’te olduğu gibi Almanya genelinde açık havada maske mecburiyetine karşı çıktı. Spahn, korona vakalarının bölgesel olarak değerlendirilmesi ve bölgesel önlem alınmasını savundu.

MASKE ÖNEMLİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Ulrich Montgomery, Passauer Neuen Presse gazetesine yaptığı açıklamada, “Enfeksiyon riskinin yüksek olduğu her yerde, riski azaltmak için her şey yapılmalı. Buna maske de dahil” dedi. Montgomery, riskin yüksek olduğu yerlerde açık havada da maske taşımanın önemli olduğunu söyledi. Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer, Sağlık Bakanı Spahn’ı zaman kaybetmeden bağlayıcı bir korona test stratejisi hazırlamaya çağırdı.

Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet ise, salgında sadece vaka sayısına bakılmayıp, hastane kapasitesi, yoğun bakımda yatan hasta sayısı ve solunum cihazına bağlı korona hasta sayısının hesaba katılmasını istedi.

İÇKİ VE PARTİ YASAĞI

Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller, korona vakalarının yeniden artışa geçmesiyle “Sıkı önlemlere tekrar gitmek zorunda kalabiliriz” dedi. Berlin’de virüsün daha çok açık havada parti yapan gençler arasında yayıldığına işaret eden Müller, içki yasağına gidebilecekleri sinyalini verdi. Berlin’de Spaetis denilen gece boyunca içki satan yerlerde kısıtlamaya gidilmesi tartışılıyor. Berlin’de bir günde yeni korona vaka sayısı 200 sınırına ulaştı. Virüsün en yaygın olduğu Mitte, Kreuzberg ve Neukölln gece hayatının yoğun olduğu semtler.

HALKA ÇAĞRI

Almanya’nın en ciddi dört araştırma enstitüsü yeni gelişmeler üzerine halka uyarı niteliğinde bir çağrı yaptı. Almanya Araştırma Enstitüleri Max-Planck, Leibniz Topluluğu, Frauenhofer Toplumu ve Helmholtz Topluluğu ortak açıklamada bu kış ikinci bir korona dalgasını atlatabilmenin yolunun hijyen kurallarına uymaktan geçtiğini belirtti. Çağrıda özetle şu noktalar vurgulandı: Kapalı mekanlarda mutlaka maske taşıyın. Kışın soğuk havayla birlikte yaşam kapalı mekânlara odaklanacak. Virüsün kapalı mekânlarda bulaşma tehlikesi çok yüksek. Testler, hastaların izolasyonu ve temasta olduğu kişilerin belirlenerek karantinaya alınması bulaş zincirinin kırılmasında çok önemli. Max-Planck Enstitüsü yetkilisi Viola Priesemann, salgını yangına benzetti ve “Eğer beş yangını birden söndürmeye çalışıyorsanız, 6’ncı yangına zamanında yetişemezsiniz. O zaman yangın çevreyi sarar” dedi. Araştırmacılar koronanın kontrol altında tutulabilmesinde tek tek herkese görev düştüğünü vurguladı: “Eğer herkes kendi imkânları dahilinde katkıda bulunursa, koronavirüs kontrol edilebilir” denildi.