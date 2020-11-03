‘Virüsün yayılmasını durduramazsak...’
Almanya’da Robert Koch Enstitüsü, ülkedeki son 24 saatte 15 bin 352 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 560 bin 379’a yükseldiğini açıkladı. Virüs nedeniyle son 24 saatte 131 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 10 bin 661’e yükseldiği belirtilen açıklamada, salgının başlangıcından bu yana 371 bin 500 kişinin iyileştiği kaydedildi.
Artan vaka sayıları üzerine alınan önlemlere uyularak salgını durdurmak gerektiğini açıklayan Almanya Doktorlar Odası Başkanı Klaus Reinhardt, şunları söyledi: “Tedbirler doğru. Kurallara uyarak frene basmalı ve artan vaka sayılarını durdurmalıyız. Durduramazsak sağlık sistemimize aşırı yüklenme olacaktır. Özellikle yoğun bakım ünitelerindeki artan korona hastası sayısının endişe verici. Sayı, son 2 hafta içinde neredeyse 3 katına çıktı. Yaşlı hastaların oranı da yine arttı. Bu da yeni ölümlerimiz olacağı anlamına geliyor. Yaklaşık 4 hafta içinde, pandemiyi kontrol altına alacak yeni önlemlerin yürürlüğe girip girmediği veya yeniden düzenlemelerin yapılmasının gerekip gerekmediği bilinecek. Şu anki görevimiz, pandemiyi kontrol altında tutmaktır. Karar verilen önlemler bunun için uygun ve doğrudur.”
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