‘Virüsün yayılmasını durduramazsak...’

Artan vaka sayıları üzerine alınan önlemlere uyularak salgını durdurmak gerektiğini açıklayan Almanya Doktorlar Odası Başkanı Klaus Reinhardt, şunları söyledi: “Tedbirler doğru. Kurallara uyarak frene basmalı ve artan vaka sayılarını durdurmalıyız. Durduramazsak sağlık sistemimize aşırı yüklenme olacaktır. Özellikle yoğun bakım ünitelerindeki artan korona hastası sayısının endişe verici. Sayı, son 2 hafta içinde neredeyse 3 katına çıktı. Yaşlı hastaların oranı da yine arttı. Bu da yeni ölümlerimiz olacağı anlamına geliyor. Yaklaşık 4 hafta içinde, pandemiyi kontrol altına alacak yeni önlemlerin yürürlüğe girip girmediği veya yeniden düzenlemelerin yapılmasının gerekip gerekmediği bilinecek. Şu anki görevimiz, pandemiyi kontrol altında tutmaktır. Karar verilen önlemler bunun için uygun ve doğrudur.”