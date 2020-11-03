KONUŞMASINA, Viyana’daki terör saldırısını kınayarak başlayan Spahn, “Viyana’daki terör saldırısı beni derinden sarstı. Avrupa salgının ortasında terör saldırıları yaşıyor. Teröre karşı ciddi stratejiye ihtiyacımız var. Terörle mücadeleyi Müslümanlarla yakın iş birliği içinde yürütmeliyiz” dedi. Ardından virüsle ilgili bilgiler veren Spahn, şunları söyledi: “Karşınızda sadece Sağlık Bakanı olarak değil, aynı zamanda Kovid-19 salgınını yenen biri olarak oturuyorum. Hastalık sürecinde Berlinli sağlık çalışanları çok başarılı çalışma yürüttüler ve bana destek oldular. Salgınla mücadelede çok önemli bir aşamadayız. Ortak çaba göstermeliyiz. Bu görevimizin doruk noktasına henüz ulaşamadık. Hastalık dinamik bir seyir izliyor. Bu dinamiğe uygun önlemler almak, stratejinin bir parçası. Virüsün dehşet şekilde yayılmasına izin veremeyiz. Özellikle virüsten ağır şekilde etkilenenlere odaklanıyoruz. Acil fren kolunu çekmek zorunda kaldık. Sağlık sistemimiz şimdiye kadar hiçbir şekilde yükü taşıyamayacak duruma gelmedi. Ancak bu, bir şeyleri gözardı etmek anlamına gelemez. Temas azalırsa, virüs kontrol altına alınır. Virüsün merhametine kalamayız.”

‘400 BİNİ BULABİLİR’

Robert Koch Enstitüsü Başkan Yardımcısı Lars Schaade ise artan vakaların korkunç sayılara ulaştığını söyledi: “Son 10 günde sayılar iki katına çıktı. Virüs bu şekilde hızla yayılırsa, Noel Bayramı’nda günlük vaka sayıları 400 bini bulacak. Bir maraton yarışının daha ortasındayız. Ancak ilk dönemlere göre daha fazlasını biliyoruz ve bilgimizi artırıyoruz. Tat kaybı yaşayanlar, risk grubunda bulunanlar ve temas sorunu olanlar mutlaka test yaptırmalı.”

Yaz aylarının strateji oluşturmak yerine tartışılarak geçirildiğini belirten Helmholtz Virüs Araştırma Merkezi Başkanı Melanie Brinkmann ise şöyle konuştu: “Ben artık bıktım. Yaz aylarını virüsün ne kadar tehlikeli olduğunu tartışarak boşa harcadık. Neye ulaşmamız gerektiğini artık açık bir şekilde belirlemeliyiz. Amacımız nedir, bilmeliyiz. Biz, hasta ve ölüm sayılarını düşürmek istiyoruz. Sağlık sisteminin herkes için işlemesini sağlamalıyız. Okulların açık kalması gerekir, ekonominin dönmesi için çaba harcamalıyız. Tüm bunlar için yapıcı çözümler üretmeliyiz.”