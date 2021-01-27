‘Virüsü yendim şimdi sıra PKK’da’

KORONAVİRÜSE yakalanan ve zorlu bir tedavi süreci geçiren Maide T., iyileşir iyileşmez Nilüfer’i geri almak için başbakanlık binası önündeki eylemine devam etti. Bu süreçte ne Alman makamlarından ne de kızından hiçbir haber alamadığını belirten Maide T., “Koronavirüs yendim şimdi sıra PKK’da. Allah’ın izniyle inşallah PKK’yı da yenip çocuğumu geri getireceğim” dedi. ‘PKK bir virüstür’ yazılı pankartla evlat nöbetine yeniden başlayan Maide T., kızı Nilüfer’e böyle seslendi: “Kızım yeter artık. Geri gel artık. Bu inadın sonu iyi değil. Lütfen evine dön.” ‘VAZGEÇMEYECEĞİM’

Maide T. iyileşme süresince kızına kavuşabilmek için sosyal medyada yoğun çaba sarf ettiğini belirtti, ancak kızını kaçıran PKK sempatizanı dernekler tarafından tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını söyledi: “Beni hedefimden uzaklaştırmak için başvurmadıkları yol kalmadı. Hakkımda söyledikleri yalan ifadeler ve bana attıkları iftiralar karşısında kanuni yollardan hesap soracağım. Ben acılı bir anneyim. Benimle empati kuracakları yerde bana karşı mücadele ediyorlar. Utanç verici bir durum anneler adına ama bu beni yıldıramayacak. Hedefimden hiçbir zaman hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğim.”

Maide T.’nin kızı Nilüfer, 12 Kasım 2019’da “Okula gidiyorum” diyerek evden çıkmış ve terör örgütü PKK yandaşları tarafından kaçırılmıştı. Acılı anne o tarihten bu yana kızına kavuşabilmek için Berlin’de çeşitli noktalarda eylem yaparak kızının geri gelmesini istiyor.