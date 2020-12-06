ALMANYA Başbakan Angela Merkel, cumartesi günleri yayımladığı haftalık video mesajında, aşıyı işaret ederek salgınla ilgili uzun süreden sonra umutlu konuştu: “Yaklaşık 9 aydır etkisini sürdüren salgında nihayet tünelin ucundaki ışığı görüyoruz. Çok sayıda aşının kullanılmasına kısa sürede geçilecek. Virüsü adım adım yeneceğiz. Ancak yine de tedbiri bırakmayalım. Çünkü salgına karşı verilen mücadele daha aylar sürecek.”

Mesajında, bu kez mali konulara da değinen Merkel, federal ile eyalet hükümetleriyle yerel yönetimlerin ortak ve uyumlu çalışmasının önemine değindi. Merkel, şirketlere sonsuz mali yardımın yapılamayacağına vurgu yaptığı konuşmasında, gelecek yıl da borçlanmayı sürdüreceklerinin mesajını verdi: “Salgın başladığında buna karşı koymak için mali gücümüzü seferber ettik. Yoksa salgının hem mali hem de sosyal maliyeti çok yüksek olacaktı. Şirketlerin batması önlendiği gibi milyonlarca kişinin de iş yeri korundu.” Almanya 2021 yılında 180 milyar Euro borçlanmayı planlıyor.

Alman Hastaları Koruma Vakfı Başkanı Eugen Brysch, halk arasında aşıların kullanımıyla birlikte salgının son bulacağına yönelik büyük bir beklentinin oluşmasının yaratacağı tehlikeye dikkati çekti. Brysch, “Kim ki ‘Aşı olan bundan sonra Kovid-19 salgınına yakalanmaz’ diye düşünüyorsa bu doğru değil” sözleriyle uyarıda bulundu.