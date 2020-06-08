‘Virüsten korksak, maça gelmezdik!’

Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi futbol Vietnam'da da corona virüsü nedeniyle askıya alınırken maçlar cuma günü yeniden başladı. Dikkat çeken ise maçların tıklık tıklım tribünler önünde seyircili olarak oynanması oldu. Bugüne kadar 328 vakaya rastlanan ve corona virüsü kaynaklı herhangi bir ölüm yaşanmayan Vietnam'da, Avrupa'nın futbol tutkunlarını kıskandıracak görüntüler çıkarken Nam Dinh şehrindeki 30 bin kişilik Thien Truong Stadium neredeyse tamamen doluydu. Stada giriş esnasında ateşi ölçülen taraftarların maske takmaları da talep edildi. Corona virüsü ile agresif bir şekilde mücadele eden, yüksek test sayısı ve çok geniş çapta karantina uygulamalarına giderek dünya genelinden takdir toplayan Vietnam'da halk da güvende hissetmekte. Konuk ekip Viettel The Cong'un deplasmanda Nam Dinh FC'yi 2-1 mağlup ettiği maçı takip eden Dinh Van Tam adında bir Viettel taraftarı Reuters'ın sorularını yanıtlarken "Virüsten korksaydık, buraya gelmezdik" dedi. "Virüsle mücadele için alınan önlemler sağlığımızı korumak için gayet iyiydi bu yüzden de burada herkesin eğleniyor" ifadelerini kullandı. Viettel kaptanı Que Ngoc Hai ise stadyumu dolu gördükleri için çok mutlu olduğunu söyledi. Ngoc Hai, "Bizi diğer ülkelerle kıyaslamak için söylemiyorum ama Vietnam futbolu Covid-19 salgını sonrası geri döndü. Bu da biz Vietnamlıların virüsle ne kadar iyi mücadele ettiğini gösterir" dedi.