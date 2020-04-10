‘Virüsle uzun süre daha yaşayacağız’

BAŞBAKANLIKTA, çok az sayıda gazetecinin izlemesine izin verilen basın toplantısında konuşan Merkel, virüsün bulaştığı kişi sayısındaki azalma nedeniyle temkinli bir iyimserlik oluştuğunu söyledi: “Elde edilen başarıyı kendi kendimize çok ama çok çabuk kaybedebiliriz. Aşı bulunana ve herkes aşı olana kadar virüsün tehdidi sürer. Bu virüsle birlikte uzun süre daha yaşayacağız. Daha az insana virüsün bulaşması, virüsün ortadan kalktığı anlamına gelmez. Güvende olduğumuz hissine kapılamayız. Sosyal mesafeyi koruyalım ve hijyen tedbirlerini devam edelim.” Yaz tatiline kadar ne olabileceği yönünde yorum yapmayan Merkel, önümüzdeki iki üç haftada virüs ile ilgili gerilimin sürebileceğini özellikle vurguladı.





YENİ EKİP KURULACAK

Başta İspanya ve İtalya olmak üzere Avrupa ortak para birimi Euro’yu kullanan ülkeler için birkaç milyar Euro fon oluşturulabileceğini kaydeden Merkel, yapılacak yardımın ne kadar olacağının önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını söyledi. Alman şirketlerine kriz döneminde hükümetle gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür eden Başbakan Angela Merkel, “Alman şirketlerine minnettarım” dedi. Başbakan, Federal Ekonomi Bakanlığı’nda yeni bir ekibin oluşturulacağını ve bu ekibin özellikle maske gibi koruyucu ürünlerin tedarikini planlayacağını belirtti.

SALGIN GEÇSE BİLE...

Merkel, Almanya’nın hem kendi hem de Avrupa Birliği üye ülkelerin maske ihtiyacını gidermek için maske üreteceğini de belirtti. Almanya, maske üreterek bu alanda Çin’e olan bağımlılığı kırmayı hedefliyor. Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier daha önce yaptığı açıklamada salgın tehlikesinin ortadan kalkmaması durumunda Almanya’da milyarlarca maskeye ihtiyaç olabileceğine dikkati çekmişti.

Öte yandan, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler sonucu Almanya’da 650 bin işletme kısa süreli mesai uygulaması başlattı. Merkezi Nürnberg kentinde bulunan İş Ajansı, 27 Mart tarihine kadar 470 bin işletmenin kısa süreli mesai için başvurduğunu, bu sayıya son iki haftada 180 bin işletmenin daha eklendiğini kaydetti. Önümüzdeki günlerde rakamın bir milyonu bulacağı tahmin ediliyor.