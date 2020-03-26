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Avrupa
AA / Fotoğraf: ABACAPRESS.COM
Haber Giriş: 26.03.2020 - 10:55,Son Güncelleme:/

‘Virüsle mücadeleye askerler de katılacak’

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‘Virüsle mücadeleye askerler de katılacak’
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, askerlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede halka ve kamu kurumlarına yardım ve katkıda bulunacağını bildirdi.

ÜLKENİN Mulhouse kentinde kurulan askeri hastaneyi maske takarak ziyaret eden Macron, burada yaptığı açıklamada koronavirüsle mücadeleye katkı sunan sağlık personeli, polis, jandarma ve memurlara özel prim ödeneceğini söyledi. Macron, salgının yol açtığı krizi atlattıktan sonra uzun süredir sorunların yaşandığı hastanelere yoğun yatırım yapılacağı sözünü verdi. Yarın Elysee Sarayı’nda koronavirüse ilişkin toplantı düzenleyeceğini duyuran Macron, ülkede ‘Resilience’ adı verilen operasyon kapsamında askerlerin salgınla mücadelede halka ve kamu kurumlarına yardım ve katkıda bulunacağını belirtti.

‘Virüsle mücadeleye askerler de katılacak’

Ülkede salgından en çok etkilenen kentlerden biri Mulhouse’da hastanelerde yatak kapasitesi sorunu yaşanıyor. Bu nedenle de buradaki bazı hastalar tren ve askeri uçaklarla başka kentlerdeki hastanelere taşınmıştı. Macron’un ziyaret ettiği askeri hastane, kentteki hastanelerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Fransa’da paylaşılan son resmi verilere göre salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 1333’e, vaka sayısı ise 25 bin 600’e yükselmişti.

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