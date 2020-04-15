Virüse karşı en başarılı ülke hangisi?

ARAŞTIRMA, hükümetlerin krizi yönetme çalışmaları, hastane ve test kapasiteleri, önlemlerin ne zaman alındığı ve önlemlere ne kadar uyulduğu kriterlerini değerlendirdi. Araştırma sonucuna göre Avrupa’da koronavirüse karşı en başarılı ve insanların en çok korunduğu ülke Almanya. Almanya’yı Avrupa ülkelerinde İsviçre ve Avusturya izliyor. Almanya’da hükümet krizi yönetme becerisinde birinci. Kriz kabinesi hızlı yardımlarla en yüksek puanı aldı. Avrupa’da en son sırada ise İtalya ve İspanya geliyor.

EN İYİ 10 İSRAİL İLK SIRADA

Sanayi ve gelişmekte olan ülkeler arasında yapılan araştırmada dünya sıralamasında koronavirüse karşı insanların en iyi korunduğu ülkeler sıralamasında İsrail’den sonra ikinci sırada Almanya geliyor. ABD ise 70’inci sırada. Letonya, Slovakya, Slovenya gibi Güneydoğu Avrupa ülkeleri en son sıralarda yer alıyor. En iyi 10 arasında İsrail, Almanya, Güney Kore, Avustralya, Çin başı çekiyor. DKG kurucusu Dimitry Kaminsky, “Almanya başlangıçta yüksek koronavirüs vakasına rağmen oldukça etkili ve başarılı bir şekilde virüsün yayılmasının önüne geçti. Diğer ülkelerin seviyesine ulaşmadı. Almanya bu sayede salgından sonra ekonomik olarak en büyük avantaja sahip ülkelerin başında” dedi.