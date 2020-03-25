Virüse inat onlar işinin başında!

BERLİN’in Charlottenburg kentinde 20 yılı aşkın süredir Türk iş insanına ait benzin istasyonu 24 saat açık. Koronavirüs krizi öncesine göre yüzde 80’den fazla ciro kaybına uğramasına rağmen, benzin istasyonu hizmet vermeyi sürdürüyor. İstasyon Müdürü Berk Aras “Genelde gelen müşteriler sadece otomobillerinin deposunu dolduruyor. Market bölümünde ciddi satış kaybımız var. Çalışanlarımızı hastalığa karşı korumak için bir dizi önlem aldık. Müşteriyle kasiyer arasına plastik koruma koyduk. Ayrıca mümkün olduğu kadar kredi kartıyla ödeme yapılmasını istiyoruz. İş hacmi düştüğü için çalışanların mesai süresi de azaldı” dedi. ‘SATIŞLARIMIZ DURMA NOKTASINDA’

Berlin’de 35 yılı önce kurulan Auto İdeal araç tamirhanesinin sahibi Halil Coş da, dükkanı kapatıp evde oturma yerine çalışmayı tercih edenlerden. Ustası Hüseyin Sevinç ile mesailerini sürdürdüklerini söyleyen Coş, “İşlerimiz yüzde 60 oranında düştü. Polis gelip hangi koşullarda çalışmamız gerektiğini anlattı. Çok fazla iş yok. Ancak dükkanımın kapısını kapatmak istemiyorum. Bugüne kadar tatil dışında tamirhane hep açık kaldı. Bu nedenle kriz de olsa açıyorum ve açacağım. Tezgahın geçici olarak bile kapanması benim iş ahlakıma uymuyor. Otomobil satışlarımız neredeyse durma noktasında. Ancak müşterilerimizin kapıdan dönmesi de beni rahatsız eder. Biz buradayız” dedi. KÜÇÜK İSTANBUL DÖNERSİZ OLMAZ

Küçük İstanbul olarak bilinen Kreuzberg’da 24 saat açık Hasır restoran döner satmayı sürdürüyor. Talep üzerine ızgaralar da hazırladıklarını söyleyen yılların tecrübeli ızgara ustası Ekrem Alp “Ben 29 yıldır burada çalışıyorum. Hiç bugünlerdeki gibi bir durum yaşanmadı. İşlerimiz büyük oranda azaldı. Restoranın içinde kimseye yemek veremiyoruz. Ancak kapıdan döner isteyenlerin talebini karşılıyoruz. Bir de sipariş üzerine ızgara çeşitleri hazırlıyoruz. 24 saat cıvıl cıvıl olan bir işyeriydi. Şimdi sokakta bile kimseyi göremiyoruz. Kreuzberg dönerle anılıyor. Biz de döner satmazsak bu semt özelliğini yitirir. Bugünlerin kısa sürede aşılmasını bekliyoruz ve umut ediyoruz. Müşteriyle aramızda hem cam var, hem de yaklaşık 2 metre mesafe. Her döner satışından sonra da kolonya ile elimi temizliyorum. Kolonya en büyük önlemimiz. Tedbirimizi aldık. İşimizi sürdürmeye çalışıyoruz” dedi. ‘BAZI ÜRÜNLERİN TEDARİKİNDE SIKINTI VAR’

İstanbul Marketi’nin emektar manavı Hayati Kazancı da Kovid-19 salgınına karşı önlemler aldıktan sonra mesaisini sürdüren emekçilerden. Müşterilerle 1.5 metre mesafeyi korumak adına boş kasaları yere koyduklarını söyleyen Kazancı “Yere koyduğumuz kasalar sayesinde müşteri iki kol mesafede duruyor. Ayrıca eldiven takarak virüse karşı kendimizi koruyoruz. Birtakım önlemlerimizi aldık. Önlemlere rağmen virüsün bulaşabilme ihtimali bizleri endişelendiriyor. Ama yine de normal mesaimiz sürüyor. Hükümet önlemleri açıklandığı ve insanlara çağrı yaptığı günlerde çok yoğun müşteri oldu. İnsanlar markete hücum etti. Ancak şimdi az müşteri geliyor. Açıkçası bazı malların nakliyesinde ve tedarikinde sıkıntılarımız var” dedi.