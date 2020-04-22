Virüs yetmiyor gibi bir de kuraklık korkusu

2018 ve 2019 yıllarının kurak geçtiğini hatırlatan Başkan Rukwied “Üçüncü yıl da kurak olursa çiftçiler çok zor günler geçirecek. Yeteri kadar yağış olmadığı için toprak şimdiden kurudu. Ilık geçen kış nedeniyle toprak zaten zarar gördü. Fidanların büyüyüp yeşermesi için sürekli yağacak yağmura ihtiyaç var” dedi. Kuraklık nedeniyle tarım ürünlerinde sıkıntı yaşanabileceği de belirtiliyor. Çok sayıda tarım işletmesi ve çiftçinin mali krize girmesinden de korkuluyor.

Sadece tarım değil, ormanlık alanlar da tehdit altında. Kuraklık yüzünden ormanlarda önlenemez yangınların çıkmasından endişe ediliyor. Almanya Ormancılık Birliği Başkanı Hans Georg von der Marwitz, son iki yılda meydana gelen zararların ve tahriplerin hâlâ giderilmediğini hatırlatarak “Eğer bu yıl da korkulan kuraklık olursa ormanlık alanlar büyük tehlike altında olur” dedi. Başkan, kuraklık dışında Kovid-19 salgının da sektöre zarar verdiğini söyledi. Sınırların kapalı olması nedeniyle Asya’dan ihtiyaç duyulanın getirilemediğini belirten Başkan “Sıkıntı ön görülenden daha büyük olabilir” dedi.