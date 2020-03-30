Virüs yardımları ödenmeye başlandı

YOĞUN başvurular nedeniyle sistemde zaman zaman tıkanıklar yaşanıyor. Her başvurana sıra verilirken, bazen bu sıraların 200 bini bulduğu oluyor. Başvuru sahibinin sıranın kendisine gelip gelmediğini düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor. Kimileri başvurularını muhasebecileri üzerinde yaparken, büyük çoğunluğu ise kendi başvurmayı tercih ediyor. Sistem, başvuru sahiplerinden sıra kendilerine geldiğinde 35 dakika içinde işlemlerini bitirmelerini bekliyor. 35 dakikalık süre içinde işlemleri tamamlayamayanlar sistemden atılıyor. Şimdiye kadar yapılan yaklaşık 500 bin başvuru sahibinden bazılarına ödeme yapıldı. Bavyera’da 115 milyon, Saarland Eyaleti’nde 10 milyon, Berlin’de ise 20 milyon Euro ödendi. Ödemelerin bu hafta boyunca yoğun olarak gerçekleşmesi bekleniyor.





FAİZSİZ KREDİ DE ÇEKEBİLİR

Hükümetin açıkladığı paket kapsamında beş kişiye kadar çalışanı bulunan küçük firmalara 9 bin Euro’ya kadar karşılıksız para yardımında bulunuyor. 10 kişiye kadar çalışanı bulunanlara yapılacak yardım ise 15 bin Euro’ya kadar çıkabiliyor. Ödeme miktarı şirketin ödediği kira ve çalışanlara verdiği maaşlara göre değişebiliyor. Her başvuru sahibi farklı miktarda hibe alıyor. Çalışan sayısı 10 kişiden fazla olanlar ayrıca çalıştıkları bankalar üzerinden faizsiz krediye de başvurabiliyor. Hükümet, destek paketini açıkladığından bu yana 7 milyar 400 milyon Euro’luk kredi başvurusu yapıldığı açıklandı.