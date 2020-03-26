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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 26.03.2020 - 14:40,Son Güncelleme:/

Virüs süt piyasasını da vurdu

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Virüs süt piyasasını da vurdu
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Almanya’da tüketicilerden gelen talebin yüksek olmasına rağmen süt fiyatları düşmeye başladı. Düşüşün önümüzdeki günlerde daha da sürmesinden endişe duyan mandıra sahipleri, piyasayı kontrol edebilmek için çareler arıyor.

ALMANYA’da bir yandan süpermarketlerin süt ve süt ürünlerine olan talebi artarken, diğer taraftan kafeteryaların, restoranların ve ihracatçıların talebi ise neredeyse sıfır noktasına geriledi. Değişen talep nedeniyle üreticiler ve mandıra sahipleri ne yapacaklarını şaşırdı. Almanya’da tüketicilerden gelen yüksek talebe rağmen süt fiyatları düşmeye başladı. Düşüşün önümüzdeki günlerde daha da sürmesinden endişe eden mandıra sahipleri, piyasayı kontrol edebilmek için çareler arıyor. Bavyera Süt Üreticileri Birliği Başkanı Hans Jürgen Seufferlein yaşanan gelişmelerle ilgili “Kısa sürede inanılmaz değişken bir taleple karşı karşıyayız. İç piyasadan, süpermarketlerden gelen talep iki katına çıktı. Marketler sütün yanı sıra krem ve yağ taleplerini artırdılar. İç piyasaya yüzde 40 daha fazla nakliye arttı. Ancak gastronomi şu sıralarda hiçbir şey satın almıyor, talepte bulunmuyor ve sipariş vermiyor. Yurtdışına satış durdu. Mandıralar sütle dolu. Ancak bunun tamamını iç piyasaya satmak mümkün değil” dedi.

Virüs süt piyasasını da vurdu
YÜZDE 20 DÜŞMESİ BEKLENİYOR
Özellikle küçük üreticiler ve mandıra sahiplerinin değişin talep karşısında kendilerini yeniden yapılandırmasının zorluğuna dikkat çeken Seufferlein, bazıları için değişen talebi karşılamanın zor olacağını kaydetti. Değişen talep nedeniyle süt fiyatlarının ilk etapta yüzde 20 oranında düşmesi bekleniyor. Üreticiler, fiyatların korunması için süt üretiminin sınırlandırılmasını istiyor.

 

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