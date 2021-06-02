Virüs ilk patlak verdiğinde Merkel Çin’deymiş!

BİLİNDİĞİ gibi Çin, Wuhan’daki virüs vakasını ilk olarak 2019 Aralık ayında duyurmuş ve Dünya Sağlık Örgütü ise 11 Mart 2020’de pandemi alarmı vermişti. Bild gazetesi, İngiliz gazetelerine dayanarak verdiği haberde, 29 Eylül’de Wuhan kentinde bir kadının koronavirüsü nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve Wuhan’daki laboratuvarda çalışan 3 kişinin kasım ayında hastaneye kaldırıldıklarını duyurdu. Gazete, eylül ayında resmi ziyaret için Wuhan’da bulunan Merkel ve 25 kişilik ekonomi ekibi ile gazetecilerin ziyareti sırasında virüsün yayılmaya başladığını yazdı.

BULAŞMA RİSKİ OLAN GÖRÜŞME BELİRTİSİ YOK

Merkel’in burada aralarında üniversite öğrencileri, doktorlar, iş insanları gibi birçok kişiyle görüştüğü belirtildi. Hamburg Üniversitesi’nden Prof. Roland Wiesendanger, Merkel’in ziyareti sırasında Wuhan’da korona vakalarının görülme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Ancak hükümet sözcüsü ise Merkel’in ziyareti sırasında koronavirüsün bulaşma riski olacak görüşmeler yaptığıyla ilgili belirti olmadığını söyledi.