‘Virüs hemen kaybolmayacak, aşılar...’

VİRÜSÜN hemen ortadan kaybolmayacağını vurgulayan Mertens, aktüel olarak yapılan aşıların bir ilk olmayacağını söyledi. Diğer yandan aşı üreticilerinin yeni virüs mutasyonlarına karşı çalışma yaptıklarını kaydeden Mertens, direnci zayıf olan ve ön hastalığı bulunan kişilerde ikinci aşının peşinden üçüncü bir aşının daha gerekli olabileceğini dile getirdi. SPD’li sağlık uzmanı Karl Lauterbach ise yenileme aşılarının daha erken yapılması gerektiğini belirtti. Korona aşılarının 6 ay içinde etkinliğini yitirdiğini vurgulayan Lauterbach, bu nedenle bir yıl beklemeden sonbahar aylarında aşıların yenilenmesi gerektiğini söyledi.