‘Virüs, hayatın ritmini bozdu’

PAZAR günleri yapılan ayin dışında hiçbir soysal faaliyet ve etkinliğin yapılamadığını belirten Berlin Ortodoks Süryani Kilisesi Ruhani Lideri Murat Üzel, konuyla ilgili şunları söyledi: “Cemaatin sağlığı için tüm sosyal faaliyetleri durdurduk. Kilisenin tüm sosyal buluşma alanları kapandı. Cemaat üyeleri artık etkinlikler ve sosyal faaliyetler için kiliseye gelmiyor. Gelmemelerini istedik. Lokalimiz vardı, kapattık. Tüm kurslar ve etkinlikler de durdu. Sadece pazar günleri ayinimizi yapıyoruz. Onu da sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak gerçekleştiriyoruz. Pazar günkü ayine kısıtlı sayıda cemaat katılabiliyor. Sayıyı 70 ila 100 arasında tutuyoruz. Ticaretle ilgilenen cemaat üyelerimizin ticari faaliyetleri büyük oranda azaldığı.”



‘YARDIMLAR AZALDI’

“Tüm dünya zor günlerden geçiyor. Biz korona salgının en az zararla son bulması için ayinlerimizde dua ediyoruz. Cemaat üyelerimiz arasında da salgına yakalanan oldu. Çok şükür can kaybımız yok. Buna çok seviniyoruz. Koronavirüs, normal hayatın ritmini bozdu. Cemaatte yardımsever kardeşlerimiz var. Onların bağışlarıyla Türkiye’deki kardeşlerimize yardım ulaştırıyorduk. Ne yazık ki salgın buna çok az müsaade ediyor. Salgın nedeniyle Türkiye’ye yaptığımız yardım ve desteklerimiz maalesef azaldı. Umudumuz bu günlerin geçici olması. Hepimizin sabır göstermesi gerekir.”



CAMİLER AÇIK, CEMEVİ KAPALI

Berlin’de camiler ise ibadete açık. Camilere namaz kılmak için gelenlerin namaz öncesi isimleri ve iletişim bilgileri alınıyor, namazda saf tutulurken sosyal mesafe kuralı uygulanıyor. Berlin Alevi Toplumu da cemevini salgın yüzünden kapalı tutuyor. Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının sıkı önlemler kararını almasının ardından kapanan cemevleri sadece cenazeler için açılıyor. Cenazelere katılımda ise kısıtlı sayıda kişiye izin veriliyor.