ALMAN Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre, Kretschmann ve Söder, mevkidaşlarına gönderdiği mektupta, salgındaki üçüncü dalganın birkaç haftadan beri sert şekilde etkisini gösterdiğine dikkati çekti. Mektupta, salgın durumunun çok ciddi olduğuna işaret edilerek, “Bu nedenle sorumluluğumuzu şimdi üstlenmeliyiz ve artık tartışmamalıyız. Virüs gecikmeleri affetmiyor” ifadesi kullanıldı. Tedbirlerin ertelendiği her günün, virüsün binlerce kişiye bulaşması anlamına geldiği belirtilen mektupta, “Virüsle nasıl mücadele edeceğimize dair tüm araçlar var” değerlendirmesinde bulunuldu. Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanlarıyla yapılan toplantıda, son 7 günde 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının 100’ü aştığı bölgelerde ‘acil fren’ uygulanacağına ilişkin karar alındığı anımsatılan mektupta, buna gece dışarı çıkma kısıtlaması ve temasların azaltılması gibi tedbirlerin de dahil olduğu kaydedildi.





Kovid-19’la etkili mücadele edilmesi talep edilen mektupta, aksi takdirde şimdiki durumun yaz aylarına kadar devam edeceği uyarısında bulunuldu. Mektupta, İngiltere’de ilk kez görülen Kovid-19’un mutasyona uğramış türünün öğrenciler arasında çok daha fazla yayıldığı için Paskalya Bayramı’ndan sonra eğitim alanında alınacak tedbirler konusunda ortak hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

HAMBURG’DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Öte yandan Hamburg eyaletinde Kovid-19 tedbirleri sertleştirildi. Hamburg Eyalet Başbakanı Peter Tschenscher, düzenlediği basın toplantısında, 2 Nisan cuma gününden itibaren 21.00-05.00 saatleri arasında dışarı çıkma kısıtlamasının uygulanacağını duyurdu. Bu saatler arasında önemli sebepler dışında sokağa çıkılmayacağını belirten Tschenscher, birden fazla kişinin bulunduğu iş yerlerinde tıbbi maske takma zorunluğunun getirildiğini, yüz yüze eğitim verilen okullarda hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin test yaptırması gerektiğini belirtti. Tschenscher, işverenlere çalışanlarına hızlı test uygulaması çağrısında bulunarak, bu tedbirlerin şimdilik 18 Nisan’a kadar geçerli olacağını kaydetti. Hamburg’da son 7 günde 100 bin kişide görülen vaka sayısı bugün 163.7 olarak tespit edildi.