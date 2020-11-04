Virüs Frankfurt Cezaevi’ne de sıçradı

HESSEN Eyalet Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hükümlülerde koronavirüsü tespit edildi. Ayrıca iki de cezaevi görevlisinde virüs ortaya çıktı. Bakanlık açıklamasında, bir hükümlünün korona belirtileri göstermesi üzerine teste tabi tutulduğu belirtildi. Test sonucu pozitif çıkınca aynı bölümde tutulan diğer 25 hükümlüye de korona testi yapıldı. Hükümlülerle yakın temasta bulunan iki cezaevi çalışanı da teste tabi tutuldu. Testi yapılan tüm hükümlüler ile iki cezaevi görevlisinde de koronavirüs tespit edildi.