Virüs en fazla iç mekânda yayılıyor

FEDERAL ve eyalet hükümetlerine konuyla ilgili bir yazı gönderen uzmanlar, “Pandeminin kontrol altına alınması isteniyorsa, asıl tehlikenin kapalı mekanlarda olduğu konusunda insanları duyarlı hale getirmek gerekiyor” ifadelerine yer verdi. Açık havada bulaşma riskinin çok daha az olduğunu belirten uzmanlar, kısıtlayıcı önlemlerin buna göre gözden geçirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, kapalı mekanlarda yüz yüze temas olmasa bile daha önceden kalan havanın virüs taşıma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Okul, hastane, büro, toplu taşıma ve insanların toplu halde bulunmak zorunda kaldığı diğer tüm mekânlarda acilen koruyucu önemler alınmasını istenen yazıda, “İnsanlar evlerde kalmaya değil, temiz havaya çıkmaya teşvik edilmelidir” denildi.