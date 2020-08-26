Virüs en çok huzurevlerinden yayılıyor!

ALMANYA’da Robert Koch Enstitüsü’nün araştırmasına göre koronavirüs en çok huzurevleri ve yaşlı bakımevlerinde yayılıyor. İkinci sırada ise ailelerin özel konutlarda birbirine bulaştırması geliyor. Araştırma sonucuna göre, 55 bin vakadan 13 bin 314’ü huzurevlerinden, 12 bin 315 kişi evlerden, 5 bin 824 kişi iş yerlerinden, 4 bin 146 kişi mülteci yurtlarından, 4 bin 107 kişi hastanelerden, 168 kişi anaokullarından, 150 kişi okullardan, 66 kişi otobüslerden, 8 kişi uçaktan, 4 kişi üniversiteden virüs kaptı.

EN YÜKSEK MÜLTECİ YURTLARI

Virüsün en çok patlak verdiği yerler arasında ise yüzde 20.8 ile mülteci yurtları, yüzde 18.8 ile huzurevleri geliyor. Virüsün en çok çıktığı yerler arasında bürolar yüzde 14.1 oranla başı çekiyor. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre bir günde Almanya’da yeni korona vakası 1576. Toplam 236 bin 429 kişi virüse yakalandı. Ölenlerin sayısı bir günde 3 artarak, 9 bin 280’e yükseldi.